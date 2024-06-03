Какие данные о компаниях чаще всего меняют украинские бизнесмены

По данным Единого госреестра более 278 тыс. регистрационных изменений внес бизнес с начала полномасштабного вторжения. Из них почти 80% пришлось на 2023 год. Самыми популярными оказались смена директора компании и адреса регистрации.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Бизнес в 4 раза чаще менял данные о директорах и адресе

По данным аналитиков, с начала большой войны 41% всех изменений касалось директоров компаний, а в 39% случаев речь шла об изменении адреса регистрации бизнеса.

"В целом в прошлом году зафиксировано 220,9 тыс. регистрационных изменений. Это почти соответствует показателям 2021 года: тогда было 224 тыс. изменений данных в реестрах. В 2022 году их количество сократилось до 57 тыс. Это 20% общего объема регистрационных изменений с начала вторжения", - отмечают в "Опендатаботе".

Аналитики отмечают, что на 46% за год увеличилось изменение адресов регистрации компании. К началу полномасштабной войны таких изменений было более 68 тыс., а в прошлом году их количество пересекло отметку в 100 тыс.

"В Едином государственном реестре с начала вторжения больше не публикуют открытые данные, поэтому большинство компаний и банков упустили возможность актуализировать базу клиентов. В то же время обновление данных все еще остается обязанностью банков согласно 65-му постановлению НБУ", - подчеркивают в "Опендатабот".

14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3-4 фирмы в день

По данным Единого государственного реестра более 4 тысяч компаний основали 14 украинцев за последние четыре года. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний.

По данным "Опендатабот", рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович – 1399 бизнесов с начала 2020 года.

"Стоит отметить, что этот бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3-4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев", - отмечают аналитики.

Крупнейшим массовым основателем компаний является ООО «ТАЙКУН АП» – 532 компании.

Ранее в "Опендатаботе" сообщали, что, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), 1 286 адрес массовой регистрации компаний сейчас существует в Украине. Большинство из них находятся в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Больше всего бизнесов по одному адресу зафиксировано в столице - более 2 тыс. компаний.

Источник фото: ua.depositphotos.com