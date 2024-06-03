Які дані про компанії найчастіше змінюють українські бізнесмени

За даними Єдиного держреєстру понад 278 тис. реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення. З них майже 80% припало на 2023 рік. Найпопулярнішими виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Бізнес у 4 рази частіше змінював дані про директорів та адресу

За даними аналітиків, від початку великої війни 41% від усіх змін стосувався директорів компаній, а у 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.

"Загалом торік зафіксовано 220,9 тис. реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тис. змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 їх кількість скоротилася до 57 тис. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що на 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тис., а торік їх кількість перетнула позначку у 100 тис.

"У Єдиному державному реєстрі від початку вторгнення більше не публікують відкриті дані, тому більшість компаній та банків втратили можливість актуалізувати базу клієнтів. Водночас оновлення даних все ще залишається обов’язком банків згідно з 65 постановою НБУ", - підкреслюють в "Опендатабот".

14 українців відкрили більше 4 тисяч компаній: рекордсмен реєструє 3-4 фірми на день

За даними Єдиного державного реєстру понад 4 тисячі компаній заснували 14 українців за останні чотири роки. На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній.

За даними "Опендатабот", рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року.

"Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців", - наголошують аналітики.

Найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «ТАЙКУН АП» — 532 компанії.

Раніше в "Опендатабот" повідомляли, що, за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), 1 286 адреса масової реєстрації компаній нині існує в Україні. Більшість з них перебуває у Києві, на Харківщині та Одещині. Найбільше бізнесів за однією адресою зафіксовано у столиці — понад 2 тис. компаній.

Джерело фото: ua.depositphotos.com