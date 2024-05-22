14 українців відкрили більше 4 тисяч компаній: рекордсмен реєструє 3-4 фірми на день

За даними Єдиного державного реєстру понад 4 тисячі компаній заснували 14 українців за останні чотири роки. На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. Рекордсмен серед українських бізнесменів відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «ТАЙКУН АП» — 532 компанії.

Про це повідомляє "Опендатабот".

4 тисяч компаній відкрили 14 українців

Зазначається, що 4003 компанії були створені 14 масовими засновниками в Україні за останні чотири роки.

"Масовими засновниками Опендатабот вважає фізичних та юридичних осіб, на яких відкрито 100+ компаній. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом компанії можуть змінювати засновників", - пояснють аналітики.

Рекордсмен серед бізнесменів

За даними "Опендатабот", рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року.

"Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців", - наголошують аналітики.

На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній.

Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 компаній за останні 4 роки.

Де найбільше масових підприємців в Україні

Як повідомляють в "Опендатабот", майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5.8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

30,7% компаній, створеними масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% — у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

Серійні компанії

Як підкреслюють в "Опендатабот", серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ «ТАЙКУН АП» — 532 компанії.

ТОВ «АЛЬТОН ОБДЖЕКТ» стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб — 332 компанії. На третій сходинці — ТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЯ»: 305 компаній.

За даними аналітиків, 77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.

Серед таких компаній найпопулярнішими сферами є також оптова торгівля (46,5%) та будівництво (7,5%).

Тривожний сигнал

Як наголошує адвокат Денис Попов, велика кількість зареєстрованих бізнесів на одній людині або компанії може бути тривожною ознакою — варто перевірити репутацію та інформацію про таку компанію перед взаємодією.

«Будь-який громадянин або компанія за законом може реєструвати необмежену кількість бізнесів. Водночас це дає змогу недобросовісному бізнесу реєструвати компанії на підставних осіб, які у подальшому не будуть нести відповідальність за зобовʼязання компанії. Найчастіше така тенденція зустрічається в бізнесах, що заздалегідь готуються до банкрутства або в компаніях-одноденках, які не мають на меті реально вести бізнес», - зауважує Денис Попов.

Раніше в "Опендатабот" повідомляли, що, за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), 1 286 адреса масової реєстрації компаній нині існує в Україні. Більшість з них перебуває у Києві, на Харківщині та Одещині. Найбільше бізнесів за однією адресою зафіксовано у столиці — понад 2 тис. компаній.