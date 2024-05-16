За час війни іноземці зі 100 країн відкрили в Україні 2652 компанії

Від початку повномасштабного вторгнення іноземці заснували в Україні понад 2,6 тисячі компаній. Найчастіше створюють бізнес в Україні громадяни Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Громадяни яких країн найчастіше відкривають бізнес в Україні

За даними аналітиків після початку повномасштабної війни 2652 компанії відкрили іноземці в Україні.

Загалом гроші в країну під час війни інвестували громадяни зі 100 країн світу.

"Серед всіх іноземних бізнесменів найчастіше в Україні відкривали бізнес громадяни Туреччини. Резиденти республіки зазначені як власники у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками", - підкреслили в "Опендатабот".

Крім того, громадяни Узбекистану є власниками у 274 нових українських компаніях та обіймають другу позицію рейтингу. Це 10% від загальної кількості.

Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками, відкритих після 2022 року.

До топу також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю.

Аналітики зазначають, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Топ компаній, які мають іноземних власників

Як зауважують в "Опендатабот", найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної, стала компанія ТОВ «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

На другому місці — АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген». Статутний капітал цієї компанії становить 700 млн грн, а кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС» зі статутним капіталом 300 млн грн, власником якої є громадянин Польщі.

На четвертому місці опинилася компанія "КУСУМ Україна", заснована громадянином Індії. Її статутний капітал становить 250 млн грн.

Компанія "Лізром", заснована громадянином Ізраїлю", посідає 5 місце зі статутним капіталом 200 млн грн.

Кожен десятий бізнес у Польщі відкрив українець

За підсумками 2023 року, кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Таку статистику повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві.

У 2023 році українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. Водночас протягом 2022-2023 років наші співгромадяни зареєстрували у Польщі 48 464 ФОПи.

До початку повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому 200 нових бізнесів на місяць. Значний скачок відбувся вже навесні 2022 року, коли ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств на місяць.

Джерело фото: ua.depositphotos.com