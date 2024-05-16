За время войны иностранцы из 100 стран открыли в Украине 2652 компании

С начала полномасштабного вторжения иностранцы основали в Украине более 2,6 тысяч компаний. Чаще всего создают бизнес в Украине граждане Турции, Узбекистана, Польши и Америки.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Граждане каких стран чаще всего открывают бизнес в Украине

По данным аналитиков, после начала полномасштабной войны 2652 компании открыли иностранцы в Украине.

В общей сложности деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.

"Среди всех иностранных бизнесменов чаще всего в Украине открывали бизнес граждане Турции. Резиденты республики указаны как владельцы в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Кроме того, граждане Узбекистана являются владельцами в 274 новых украинских компаниях и занимают вторую позицию рейтинга. Это 10% от общего количества.

Замыкают тройку лидеров граждане Польши – 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными собственниками, открытыми после 2022 года.

В топ также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля.

Аналитики отмечают, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.

Топ компаний, имеющих иностранных владельцев

Как отмечают в "Опендатаботе", крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с начала полномасштабной, стала компания ООО «ТЕНС1МА» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

На втором месте – АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген». Уставный капитал этой компании составляет 700 млн. грн., а конечным собственником является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО «ЛФС» с уставным капиталом 300 млн. грн., владельцем которой является гражданин Польши.

На четвертом месте оказалась компания "КУСУМ Украина", основанная гражданином Индии. Ее уставный капитал составляет 250 млн. грн.

Компания "Лизром", основанная гражданином Израиля", занимает 5 место с уставным капиталом в 200 млн грн.

Каждый десятый бизнес в Польше открыл украинец

По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. Такую статистику сообщили в консультационном центре "Дія.Бизнес" в Варшаве.

В 2023 году украинцы открыли в Польше 30325 новых индивидуальных компаний. В то же время на протяжении 2022-2023 годов наши сограждане зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

До начала полномасштабной войны украинцы регистрировали в Польше в среднем 200 новых бизнесов в месяц. Значительный скачок произошел уже весной 2022 года, когда эта цифра составила около 1 700 предприятий в месяц.

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