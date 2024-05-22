14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний: рекордсмен регистрирует 3-4 фирмы в день

По данным Единого государственного реестра более 4 тысяч компаний основали 14 украинцев за последние четыре года. На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний. Рекордсмен среди украинских бизнесменов открывает 3-4 новых компании в день в 2024 году. А крупнейшим массовым основателем компаний есть ООО "ТАЙКУН АП" - 532 компании.

Об этом сообщает "Опендатабот".

4 тысячи компаний открыли 14 украинцев

Отмечается, что 4003 компании были созданы 14 массовыми учредителями в Украине за последние четыре года.

"Массовыми учредителями Опендатабот считает физических и юридических лиц, на которых открыто 100+ компаний. Следует отметить, что на одну компанию может приходиться более одного массового учредителя, а со временем компании могут менять учредителей", - объясняют аналитики.

Рекордсмен среди бизнесменов

По данным "Опендатабот", рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович – 1399 бизнесов с начала 2020 года.

"Стоит отметить, что этот бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3-4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев", - отмечают аналитики.

На втором месте Секо Сергей Александрович – по данным ЕГР, он является основателем 810 компаний.

Замыкает тройку серийных предпринимателей Третьяк Виталий Валентинович: 436 компаний за последние 4 года.

Где больше всего массовых предпринимателей в Украине

Как сообщают в "Опендатаботе", почти половина массовых учредителей регистрируют компании в Киеве — 1766 бизнесов или 44,1% от общего количества. Вопросы среди серийных предпринимателей также Львовщина (8,4%), Киевщина (7,6%), Одесщина (5.8%) и Днепропетровщина (4,3%).

30,7% компаний, созданных массовыми учредителями, открываются в сфере оптовой торговли. Еще 6% в сфере наземного и трубопроводного транспорта и 5,5% в сфере охранной службы.

Серийные компании

Как подчеркивают в "Опендатаботе", серийными предпринимателями бывают не только люди, но и другие компании. Так, например, 7 компаний создали еще 2019 бизнесов за тот же период. Лидером среди юридических массовых учредителей является ООО "ТАЙКУН АП" – 532 компании.

ООО "АЛЬТОН ОБДЖЕКТ" стало еще одним массовым учредителем среди юридических лиц - 332 компании. На третьей строчке ООО "БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ": 305 компаний.

По данным аналитиков, 77% таких компаний открываются в Киеве и Киевской области.

Среди таких компаний наиболее популярными сферами также оптовая торговля (46,5%) и строительство (7,5%).

Тревожный сигнал

Как отмечает адвокат Денис Попов, большое количество зарегистрированных бизнесов на одном человеке или компании может быть тревожным признаком – стоит проверить репутацию и информацию о такой компании перед взаимодействием.

"Любой гражданин или компания по закону может регистрировать неограниченное количество бизнесов. В то же время, это позволяет недобросовестному бизнесу регистрировать компании на подставных лиц, которые в дальнейшем не будут нести ответственность за обязательства компании. Зачастую такая тенденция встречается в заранее готовящихся к банкротству бизнесах или в компаниях-однодневках, не имеющих целью реально вести бизнес", - замечает Денис Попов.

Ранее в "Опендатаботе" сообщали, что, по данным Единого государственного реестра (ЕГР), 1 286 адрес массовой регистрации компаний сейчас существует в Украине. Большинство из них находятся в Киеве, Харьковской и Одесской областях. Больше всего бизнесов по одному адресу зафиксировано в столице - более 2 тыс. компаний.