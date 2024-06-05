- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны
По данным Министерства юстиции Украины, за два года полномасштабной войны более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали российскую агрессию, перешли в собственность Украины.
Об этом сообщает "Опендатабот".
58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения.
Компании, связанные с РФ, перешедшие в собственность Украины:
- ООО "ВСМПО ТИТАН Украина"
- ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"
- ООО "Тай-Минералс"
- ООО "Смарт Диджитал Солюшнс"
- ООО "ИТМ-Украина"
- ООО "Клуб Сковорода"
- ООО "СТАЛ-2003"
- ООО "БЕБКО-АВТО"
- ООО "Танталит"
- ООО "Дом Лесника"
- ООО "Авангард-Виларти"
- ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"
- ЧАО "Каштан"
- ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС"
- ЧАО "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой"
- ЧАО "Пентопак"
- ГП "АТЛАНТИС – ПАК УКРАИНА"
- ООО "АЭРОК"
- ООО "Мотордеталь-Конотоп"
- ООО "Николаевский глиноземный завод"
- ООО "Компания "Алюминий Украины"
- ООО "Гуардон Украина"
- ООО "Глуховский карьер кварцитов"
- ООО "Сервисный центр "Металлург"
- ООО "Время ИТ"
- ООО "Охрана МГЗ"
- ООО "Центр учета Николаев"
- Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ"
- ООО "Запорожолюминторг"
- АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
- АО "Первый инвестиционный банк"
- ООО "ВЕТЗАЩИТА
- ООО "ВОЗРАСТ "СФЕРА"
- ООО "ВОСТОКРЕСУРССТРОЙ
- ООО "ВСЕУКРАИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"
- ООО "ЛУКРУМ-ПРОМ"
- ООО "НОВАЯ ОЦЕНКА ПЛЮС"
- ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках"
- ООО "ДОНМЕДКОМ"
- ЧП "Блик"
- ЧП "Сова-КБ"
- ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ"
- ЧП "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "БРИЗ"
- ООО "БАСТИОН М-70"
- ООО "ЛИГИОН"
- ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МТВ-ПЛЮС"
- ООО "АКВАБИОМ"
- ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения"
- ЧАО "ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "САЛЮТ"
- ООО "ПРОМО. ЮЕЙ"
- ООО "АВИАЦИОННАЯ ГРУППА"
- ООО "Альянс Холдинг"
- ООО Нефтяная компания "Альянс-Украина"
- ООО "КОНКА".
"Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине", - подчеркнули в "Опендатаботе".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.
"Сам по себе процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложен: сначала СНБО должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится в действие указом президента Украины. Если санкция включает в себя блокировку активов, то Министерство юстиции Украины обращается в Высший антикоррупционный суд ( ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства.
Как отметила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.
Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы и используют для этого все более креативные способы.
"Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также длительный процесс. К примеру, сейчас имеем дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 — с учетом доказательств, которые подали все участники процесса", - отметила Богатых.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. Еще 7 дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется",
По состоянию на день полномасштабного вторжения "Опендатабот" обнаружил 18 940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах.
Все взысканные судом активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), однако в дальнейшем могут быть приватизированы или проданы на открытых публичных аукционах в системе Prozorro.Продажи. Средства от реализации должны пойти в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
В настоящее время ФГИ готовит для внесения в перечень объектов приватизации завод "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.
Также Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1651633236 грн.
Речь идет о государственной доле размером 66,65% в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza").
Источник фото: ua.depositphotos.com