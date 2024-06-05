Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны

По данным Министерства юстиции Украины, за два года полномасштабной войны более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали российскую агрессию, перешли в собственность Украины.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Опендатабот".

58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения.

Компании, связанные с РФ, перешедшие в собственность Украины:

ООО "ВСМПО ТИТАН Украина"

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"

ООО "Тай-Минералс"

ООО "Смарт Диджитал Солюшнс"

ООО "ИТМ-Украина"

ООО "Клуб Сковорода"

ООО "СТАЛ-2003"

ООО "БЕБКО-АВТО"

ООО "Танталит"

ООО "Дом Лесника"

ООО "Авангард-Виларти"

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"

ЧАО "Каштан"

ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС"

ЧАО "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой"

ЧАО "Пентопак"

ГП "АТЛАНТИС – ПАК УКРАИНА"

ООО "АЭРОК"

ООО "Мотордеталь-Конотоп"

ООО "Николаевский глиноземный завод"

ООО "Компания "Алюминий Украины"

ООО "Гуардон Украина"

ООО "Глуховский карьер кварцитов"

ООО "Сервисный центр "Металлург"

ООО "Время ИТ"

ООО "Охрана МГЗ"

ООО "Центр учета Николаев"

Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ"

ООО "Запорожолюминторг"

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"

АО "Первый инвестиционный банк"

ООО "ВЕТЗАЩИТА

ООО "ВОЗРАСТ "СФЕРА"

ООО "ВОСТОКРЕСУРССТРОЙ

ООО "ВСЕУКРАИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"

ООО "ЛУКРУМ-ПРОМ"

ООО "НОВАЯ ОЦЕНКА ПЛЮС"

ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках"

ООО "ДОНМЕДКОМ"

ЧП "Блик"

ЧП "Сова-КБ"

ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ"

ЧП "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "БРИЗ"

ООО "БАСТИОН М-70"

ООО "ЛИГИОН"

ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МТВ-ПЛЮС"

ООО "АКВАБИОМ"

ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения"

ЧАО "ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "САЛЮТ"

ООО "ПРОМО. ЮЕЙ"

ООО "АВИАЦИОННАЯ ГРУППА"

ООО "Альянс Холдинг"

ООО Нефтяная компания "Альянс-Украина"

ООО "КОНКА".

"Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Там добавляют, что все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

"Сам по себе процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложен: сначала СНБО должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится в действие указом президента Украины. Если санкция включает в себя блокировку активов, то Министерство юстиции Украины обращается в Высший антикоррупционный суд ( ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства.

Как отметила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.

Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы и используют для этого все более креативные способы.

"Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также длительный процесс. К примеру, сейчас имеем дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 — с учетом доказательств, которые подали все участники процесса", - отметила Богатых.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. Еще 7 дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется",

По состоянию на день полномасштабного вторжения "Опендатабот" обнаружил 18 940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах.

Все взысканные судом активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), однако в дальнейшем могут быть приватизированы или проданы на открытых публичных аукционах в системе Prozorro.Продажи. Средства от реализации должны пойти в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В настоящее время ФГИ готовит для внесения в перечень объектов приватизации завод "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.

Также Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1651633236 грн.

Речь идет о государственной доле размером 66,65% в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza").

Источник фото: ua.depositphotos.com