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Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

По данным Министерства юстиции Украины, за два года полномасштабной войны более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали российскую агрессию, перешли в собственность Украины.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения.

Компании, связанные с РФ, перешедшие в собственность Украины:

  • ООО "ВСМПО ТИТАН Украина"
  • ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат"
  • ООО "Тай-Минералс"
  • ООО "Смарт Диджитал Солюшнс"
  • ООО "ИТМ-Украина"
  • ООО "Клуб Сковорода"
  • ООО "СТАЛ-2003"
  • ООО "БЕБКО-АВТО"
  • ООО "Танталит"
  • ООО "Дом Лесника"
  • ООО "Авангард-Виларти"
  • ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь"
  • ЧАО "Каштан"
  • ЧАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС"
  • ЧАО "Проектно-строительная фирма "Херсонстрой"
  • ЧАО "Пентопак"
  • ГП "АТЛАНТИС – ПАК УКРАИНА"
  • ООО "АЭРОК"
  • ООО "Мотордеталь-Конотоп"
  • ООО "Николаевский глиноземный завод"
  • ООО "Компания "Алюминий Украины"
  • ООО "Гуардон Украина"
  • ООО "Глуховский карьер кварцитов"
  • ООО "Сервисный центр "Металлург"
  • ООО "Время ИТ"
  • ООО "Охрана МГЗ"
  • ООО "Центр учета Николаев"
  • Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ"
  • ООО "Запорожолюминторг"
  • АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
  • АО "Первый инвестиционный банк"
  • ООО "ВЕТЗАЩИТА
  • ООО "ВОЗРАСТ "СФЕРА"
  • ООО "ВОСТОКРЕСУРССТРОЙ
  • ООО "ВСЕУКРАИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"
  • ООО "ЛУКРУМ-ПРОМ"
  • ООО "НОВАЯ ОЦЕНКА ПЛЮС"
  • ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках"
  • ООО "ДОНМЕДКОМ"
  • ЧП "Блик"
  • ЧП "Сова-КБ"
  • ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ"
  • ЧП "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "БРИЗ"
  • ООО "БАСТИОН М-70"
  • ООО "ЛИГИОН"
  • ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "МТВ-ПЛЮС"
  • ООО "АКВАБИОМ"
  • ООО "МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения"
  • ЧАО "ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "САЛЮТ"
  • ООО "ПРОМО. ЮЕЙ"
  • ООО "АВИАЦИОННАЯ ГРУППА"
  • ООО "Альянс Холдинг"
  • ООО Нефтяная компания "Альянс-Украина"
  • ООО "КОНКА".

"Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине", - подчеркнули в "Опендатаботе".

Там добавляют, что все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

"Сам по себе процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложен: сначала СНБО должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится в действие указом президента Украины. Если санкция включает в себя блокировку активов, то Министерство юстиции Украины обращается в Высший антикоррупционный суд ( ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства.

Как отметила заместитель министра юстиции Украины Инна Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.

Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы и используют для этого все более креативные способы.

"Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также длительный процесс. К примеру, сейчас имеем дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 — с учетом доказательств, которые подали все участники процесса", - отметила Богатых.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу. Еще 7 подобных дел находятся на судебном разбирательстве. Еще 7 дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется",

По состоянию на день полномасштабного вторжения "Опендатабот" обнаружил 18 940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах.

Все взысканные судом активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), однако в дальнейшем могут быть приватизированы или проданы на открытых публичных аукционах в системе Prozorro.Продажи. Средства от реализации должны пойти в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В настоящее время ФГИ готовит для внесения в перечень объектов приватизации завод "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавший сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.

Также Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную долю в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1651633236 грн.

Речь идет о государственной доле размером 66,65% в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza").

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько