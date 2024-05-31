ФГИУ не удалось с первой попытки продать национализированный завод "ПентоПак"

Фонду государственного имущества Украины не удалось с первой попытки приватизировать конфискованный у россиян завод ЧАО "ПентоПак".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что ФГИУ признал несостоявшимся аукцион по приватизации 100% уставного капитала "ПентоПак" из-за отсутствия участников.

Предприятие собирались продать за 203,75 млн. грн. Теперь цену снизили вдвое до 101,87 млн грн, повторный аукцион должен состояться 10 июня.

Что известно о лоте

ЧАО "ПентоПак" – это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, конфискованное у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.

Предприятие производит многослойную синтетическую термоусадочную оболочку. Продукция "ПентоПак" используется украинскими компаниями "Рудь", "Глобино", "Мясная гильдия" и т.д., а также в более чем тридцати странах мира.

По словам главы ФГИУ, "ПентоПак" сегодня – это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.

Производственные мощности "ПентоПак", офисные и складские помещения расположены в Борисполе возле Киева.

Конфискация "ПентоПака"

В начале февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции и конфисковал в пользу государства активы российского бизнесмена Ивана Саввиди и его супруги Кирияки. Данное решение предусматривало конфискацию 100% акций компании "Пентопак" и всего уставного капитала ГП "Атлантис-Пак Украина".

"Если решение устоит в апелляции, то дальше мяч будет на поле Фонда госимущества, так как конфискованное предприятие работает, платит налоги и имеет коллектив из 200 человек. Будем следить за действиями Фонда по этому активу", - сообщили тогда в Центре противодействия коррупции.

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности, он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем прославления диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

По данным Trap Aggressor, Саввиди занял 83 место в российском списке Forbes-2021 с общим состоянием в 1,7 млрд долларов. Он также является акционером продовольственной группы "Агроком", владеет греческим футбольным клубом PAOK, морским портом Салоники и другим бизнесом в Греции. В 2020 году Путин наградил Саввиди орденом за успехи.

Несмотря на конфискацию, бенефициаром в реестрах продолжает оставаться жена Саввиди. В Фонде госимущества Liga.net объяснили, что запись в Едином государственном реестре юридических лиц о предыдущем бенефициарном владельце не преграда для размещения сообщения о продаже. Смена владельца – это часть процесса подготовки объекта к аукциону.