ФДМУ не вдалося з першої спроби продати націоналізований завод "ПентоПак"

Фонду державного майна України не вдалося з першої спроби приватизувати конфіскований у росіян завод ПрАТ "ПентоПак".

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Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Зазначається, що ФДМУ визнав таким, що не відбувся, аукціон з приватизації 100% статутного капіталу "ПентоПак" через відсутність учасників.

Підприємство збирались продати за 203,75 млн грн. Тепер ціну зменшили вдвічі до 101,87 млн грн, повторний аукціон має відбутися 10 червня.

Що відомо про лот

ПрАТ "ПентоПак" – це потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.

Підприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку. Продукція "ПентоПак" використовується українськими компаніями "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо, а також у більш ніж тридцяти країнах світу.

За словами голови ФДМУ, "ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.

Виробничі потужності "ПентоПак", офісні та складські приміщення розташовані в Борисполі біля Києва.

Конфіскація "ПентоПаку"

На початку лютого Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Дане рішення передбачало конфіскацію 100% акцій компанії "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".

"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили тоді в Центрі протидії корупції.

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом прославляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.

Попри конфіскацію, бенефіціаром у реєстрах і далі залишається дружина Саввіді. У Фонді держмайна Liga.net пояснили, що запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб про попереднього бенефіціарного власника не перепона для розміщення повідомлення про продаж. Зміна власника — це частина процесу підготовки обʼєкта до аукціону.