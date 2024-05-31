- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
ФДМУ не вдалося з першої спроби продати націоналізований завод "ПентоПак"
Фонду державного майна України не вдалося з першої спроби приватизувати конфіскований у росіян завод ПрАТ "ПентоПак".
Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.
Зазначається, що ФДМУ визнав таким, що не відбувся, аукціон з приватизації 100% статутного капіталу "ПентоПак" через відсутність учасників.
Підприємство збирались продати за 203,75 млн грн. Тепер ціну зменшили вдвічі до 101,87 млн грн, повторний аукціон має відбутися 10 червня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Що відомо про лот
ПрАТ "ПентоПак" – це потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.
Підприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку. Продукція "ПентоПак" використовується українськими компаніями "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо, а також у більш ніж тридцяти країнах світу.
За словами голови ФДМУ, "ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.
Виробничі потужності "ПентоПак", офісні та складські приміщення розташовані в Борисполі біля Києва.
Конфіскація "ПентоПаку"
На початку лютого Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Дане рішення передбачало конфіскацію 100% акцій компанії "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".
"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили тоді в Центрі протидії корупції.
Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом прославляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.
За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.
Попри конфіскацію, бенефіціаром у реєстрах і далі залишається дружина Саввіді. У Фонді держмайна Liga.net пояснили, що запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб про попереднього бенефіціарного власника не перепона для розміщення повідомлення про продаж. Зміна власника — це частина процесу підготовки обʼєкта до аукціону.