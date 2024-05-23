У ФДМУ назвали стартову ціну АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Стартова ціна акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яке збирається виставити на аукціон Фонд держмайна України, складатиме 3 млрд 899 млн 358 тисяч гривень.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що згідно умов аукціону, які направили на затвердження Кабміну, новий власник буде зобов’язаний зберегти основні види діяльності компанії, модернізувати виробництво, забезпечити соціальні гарантії працівникам та інше.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один з гігантів титанової галузі України. Компанія займається розробкою титано-цирконієвих родовищ і виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів. А також надає послуги зі збагачення концентратів.

"Сьогодні завдання Фонду – виставити ОГХК та інші подібні об’єкти на аукціон, аби титанова галузь розвивалася. Україна може стати титановим партнером для всього світу, адже ми маємо родовища і первинну переробку. Для розвитку нам необхідні інвестиції і сучасні технології", - розповів Коваль.

Він також нагадав, що ОГХК - об’єкт великої приватизації, старт якої планується влітку 2024 року у системі "Прозорро.Продажі".

Додамо, нещодавно ФДМ озвучив стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності – вона становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.