В ФГИУ назвали стартовую цену АО "Объединенная горно-химическая компания"

Стартовая цена акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания", которое собирается выставить на аукцион Фонд госимущества Украины, составит 3 млрд 899 млн 358 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что согласно условиям аукциона, которые были направлены на утверждение Кабмина, новый собственник будет обязан сохранить основные виды деятельности компании, модернизировать производство, обеспечить социальные гарантии работникам и прочее.

АО "Объединенная горно-химическая компания" – один из гигантов титановой отрасли Украины. Компания занимается разработкой титано-циркониевых месторождений и производством рутилового, ильменитового и цирконового концентратов. А также предоставляет услуги по обогащению концентратов.

"Сегодня задача Фонда – выставить ОГХК и другие подобные объекты на аукцион, чтобы титановая отрасль развивалась. Украина может стать титановым партнером для всего мира, ведь у нас есть месторождения и первичная переработка. Для развития нам необходимы инвестиции и современные технологии", - рассказал Коваль.

Он также напомнил, что ОГХК – объект крупной приватизации, старт которой планируется летом 2024 года в системе "Прозорро.Продажи".

Недавно ФГИ озвучил стартовую цену гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности - она составляет 1 млрд 047 млн 637 152 гривен.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система "Прозорро.Продажи" пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.