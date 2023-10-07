ОГХК впервые за год начала отгрузку ильменита с Иршанского ГОКа

"Объединенная горно-химическая компания" в октябре приступила к отгрузке ильменитового концентрата с Иршанского горнообогатительного комбината (Житомирская область) в Чехию, сообщают в самой компании и Фонде государственного имущества.

Согласно контракту, до конца 2023 года компания должна поставить на европейский рынок 30 тысяч тонн готовой продукции. Заказчиком выступает компания по производству пигмента титана (TiO2), широко используемого для нужд различных отраслей промышленности в производстве потребительских товаров.

Это первая отгрузка ильменита с Иршанского филиала в 2023 году. Как объясняют в фонде, из-за военного положения, разрушенной логистики и постоянных обстрелов в течение 2022 года накопленная за предыдущие периоды продукция больше года хранилась на складах предприятия и это было препятствием для восстановления добычи новой руды.

"Одна из основных задач, которую Фонд госимущества поставил перед обновленным составом правления ОГХК - это налаживание экспорта и расширение географии контрактов по прямым поставкам. До конца года наша компания планирует отгрузить на европейский и американский рынки еще около 105 тысяч тонн ильменитового концентрата", - отметил первый заместитель главы правления ОГХК Егор Перелыгин.

ФГИ планирует выставить ОГХК на крупную приватизацию в рамках "первой волны". В ближайшее время фонд вместе со своим советником - компанией BDO - должен определить стартовую цену для проведения открытого аукциона в системе "Prozorro.Продажи".

Отмечается, что ОГХК имеет амбициозные планы - "стать одним из лидеров титановой индустрии и убрать Россию с мировой титановой карты". Как указал другой заместитель главы правления компании Димитри Каландадзе, она прилагает максимум усилий для развития производства и расширения перечня потенциальных покупателей продукции.

"Убеждены, что в синергии с привлечением новых энергоэффективных решений и технологий, долгосрочных инвестиций и увеличения ресурсной базы постепенно выйдем на лидирующие позиции международного титанового рынка", - добавляет он.

В целом, как указывают в ФГИ, сейчас в процессе подготовки к объявлению условий аукционов в рамках разблокированной летом большой приватизации находятся "несколько крупных государственных предприятий", нуждающихся в привлечении серьезных инвестиций.