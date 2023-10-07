ОГХК вперше за рік почала відвантаження ільменіту з Іршанського ГЗК

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" в жовтні розпочала відвантаження ільменітового концентрату з Іршанського гірничозбагачувального комбіната (Житомирська область) до Чехії, повідомляють у самій компанії та Фонді державного майна.

Згідно контракту, до кінця 2023 року компанія має поставити на європейський ринок 30 тисяч тонн готової продукції. Замовником виступає компанія з виробництва пігменту титану (TiO2), який широко використовується для потреб різних галузей промисловості у виробництві споживчих товарів.

Це перші відвантаження ільменіту з Іршанської філії у 2023 році. Як пояснюють у фонді, через воєнний стан, зруйновану логістику та постійні обстріли протягом 2022 року накопичена за попередні періоди продукція більше року зберігалась на складах підприємства і це було перешкодою для відновлення видобутку нової руди.

"Одна з основних задач, яку Фонд держмайна поставив перед оновленим складом правління ОГХК, - це налагодження експорту та розширення географії контрактів по прямим поставкам. До кінця року наша компанія планує відвантажити на європейський та американський ринки ще близько 105 тисяч тонн ільменітового концентрату", — зазначив перший заступник голови правління ОГХК Єгор Перелигін.

ФДМ планує виставити ОГХК на велику приватизацію в рамках "першої хвилі". Найближчим часом фонд разом зі своїм радником - компанією BDO - має визначити стартову ціну для проведення відкритого аукціону в системі "Prozorro.Продажі".

Зазначається, що ОГХК має амбітні плани - "стати одним з лідерів титанової індустрії та прибрати росію зі світової титанової мапи". Як вказав інший заступник голови правління компанії Дімітрі Каландадзе, вона докладає максимум зусиль для розвитку виробництва й розширення переліку потенційних покупців продукції.

"Переконані, що у синергії з залученням нових енергоефективних рішень та технологій, довгострокових інвестицій та збільшення ресурсної бази поступово вийдемо на лідерські позиції міжнародного титанового ринку", - додає він.

Загалом, як вказують у ФДМ, зараз в процесі підготовки до оголошення умов аукціонів в рамках розблокованої влітку великої приватизації знаходяться "декілька великих державних підприємств", які потребують залучення серйозних інвестицій.