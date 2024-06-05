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Бізнес
Дата публікації

Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

За даними Міністерства юстиції України, за два роки повномасштабної війни понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували російську агресію, перейшли у власність України.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення.

Компанії, повʼязані з РФ, які перейшли у власність України:

  • ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» 
  • ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»
  •  ТОВ «Тай-Мінералс» 
  • ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс» 
  • ТОВ «ІТМ-Україна» 
  • ТОВ «Клуб Сковорода» 
  • ТОВ «СТАВ-2003»
  •  ТОВ «БЕБКО-АВТО» 
  • ТОВ «Танталіт» 
  • ТОВ «Дом Лесника» 
  • ТОВ «Авангард-Віларті»
  •  ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» 
  • ПрАТ «Каштан» 
  • ПрАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС» 
  • ПрАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд» 
  • ПрАТ «Пентопак» 
  • ДП «АТЛАНТІС - ПАК УКРАЇНА» 
  • ТОВ «АЕРОК» 
  • ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» 
  • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» 
  • ТОВ «Компанія «Алюміній України»
  •  ТОВ «Гуардон України» 
  • ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» 
  • ТОВ «Сервісний центр «Металург» 
  • ТОВ «Час ІТ» 
  • ТОВ «Охорона МГЗ»
  •  ТОВ «Центр обліку Миколаїв» 
  • Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» 
  • ТОВ «Запоріжалюмінторг» 
  • АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» 
  • АТ «Перший інвестиційний банк» 
  • ТОВ «ВЕТЗАХИСТ 
  • ТОВ «ВІК «СФЕРА» 
  • ТОВ «СХІДРЕСУРСБУД 
  • ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ» 
  • ТОВ «ЛУКРУМ-ПРОМ» 
  • ТОВ «НОВА ОЦІНКА ПЛЮС»
  •  ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 
  • ТОВ «ДОНМЕДКОМ» 
  • ПП «Блік» 
  • ПП «Сова–КБ» 
  • ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ» 
  • ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ»
  •  ТОВ «БАСТІОН М-70» 
  • ТОВ «ЛІГІОН»
  •  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС» 
  • ТОВ «АКВАБІОМ» 
  • ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ» 
  • ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»
  • ТОВ «ПРОМО. ЮЕЙ» 
  • ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА» 
  • ТОВ «Альянс Холдинг»
  •  ТОВ Нафтова компанія «Альянс-Україна» 
  • ТОВ “КОНКА».

"З них лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України", - підкреслили в "Опендатабот".

Там додають, що всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

"Сам по собі процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний: спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом президента України. Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави. У цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб", - пояснюють аналітики.

Як зауважила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.

Складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 — з урахування доказів, що подали всі учасники процесу", - зауважила Богатих.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили. Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється»,

Станом на день повномасштабного вторгнення "Опендатабот" виявив 18940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.

Наразі всі стягнуті судом активи знаходяться у власності Фонду державного майна України (ФДМУ), проте надалі можуть бути приватизовані або продані на відкритих публічних аукціонах в системі Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації мають піти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Наразі ФДМУ готує для внесення до переліку об’єктів приватизації завод "Мотордеталь-Конотоп", який належав сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.

Також Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ  "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1 651 633 236 грн.

Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ  "Ocean Plaza").

Джерело фото: ua.depositphotos.com