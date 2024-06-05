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Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни
За даними Міністерства юстиції України, за два роки повномасштабної війни понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували російську агресію, перейшли у власність України.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Зазначається, що 58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення.
Компанії, повʼязані з РФ, які перейшли у власність України:
- ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»
- ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»
- ТОВ «Тай-Мінералс»
- ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»
- ТОВ «ІТМ-Україна»
- ТОВ «Клуб Сковорода»
- ТОВ «СТАВ-2003»
- ТОВ «БЕБКО-АВТО»
- ТОВ «Танталіт»
- ТОВ «Дом Лесника»
- ТОВ «Авангард-Віларті»
- ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»
- ПрАТ «Каштан»
- ПрАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»
- ПрАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд»
- ПрАТ «Пентопак»
- ДП «АТЛАНТІС - ПАК УКРАЇНА»
- ТОВ «АЕРОК»
- ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»
- ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»
- ТОВ «Компанія «Алюміній України»
- ТОВ «Гуардон України»
- ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів»
- ТОВ «Сервісний центр «Металург»
- ТОВ «Час ІТ»
- ТОВ «Охорона МГЗ»
- ТОВ «Центр обліку Миколаїв»
- Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»
- ТОВ «Запоріжалюмінторг»
- АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
- АТ «Перший інвестиційний банк»
- ТОВ «ВЕТЗАХИСТ
- ТОВ «ВІК «СФЕРА»
- ТОВ «СХІДРЕСУРСБУД
- ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ»
- ТОВ «ЛУКРУМ-ПРОМ»
- ТОВ «НОВА ОЦІНКА ПЛЮС»
- ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
- ТОВ «ДОНМЕДКОМ»
- ПП «Блік»
- ПП «Сова–КБ»
- ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ»
- ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ»
- ТОВ «БАСТІОН М-70»
- ТОВ «ЛІГІОН»
- ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС»
- ТОВ «АКВАБІОМ»
- ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ»
- ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»
- ТОВ «ПРОМО. ЮЕЙ»
- ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА»
- ТОВ «Альянс Холдинг»
- ТОВ Нафтова компанія «Альянс-Україна»
- ТОВ “КОНКА».
"З них лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України", - підкреслили в "Опендатабот".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.
"Сам по собі процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний: спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом президента України. Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави. У цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб", - пояснюють аналітики.
Як зауважила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.
Складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.
«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 — з урахування доказів, що подали всі учасники процесу", - зауважила Богатих.
За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили. Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється»,
Станом на день повномасштабного вторгнення "Опендатабот" виявив 18940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.
Наразі всі стягнуті судом активи знаходяться у власності Фонду державного майна України (ФДМУ), проте надалі можуть бути приватизовані або продані на відкритих публічних аукціонах в системі Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації мають піти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Наразі ФДМУ готує для внесення до переліку об’єктів приватизації завод "Мотордеталь-Конотоп", який належав сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.
Також Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1 651 633 236 грн.
Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza").
Джерело фото: ua.depositphotos.com