Скільки компаній, пов’язаних з РФ, перейшли у власність України за час війни

За даними Міністерства юстиції України, за два роки повномасштабної війни понад півсотні українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували російську агресію, перейшли у власність України.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення.

Компанії, повʼязані з РФ, які перейшли у власність України:

ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна»

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат»

ТОВ «Тай-Мінералс»

ТОВ «Смарт Діджитал Солюшнс»

ТОВ «ІТМ-Україна»

ТОВ «Клуб Сковорода»

ТОВ «СТАВ-2003»

ТОВ «БЕБКО-АВТО»

ТОВ «Танталіт»

ТОВ «Дом Лесника»

ТОВ «Авангард-Віларті»

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь»

ПрАТ «Каштан»

ПрАТ «ДЕЛЬТА-СЕРВІС»

ПрАТ «Проектно-будівельна фірма «Херсонбуд»

ПрАТ «Пентопак»

ДП «АТЛАНТІС - ПАК УКРАЇНА»

ТОВ «АЕРОК»

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

ТОВ «Компанія «Алюміній України»

ТОВ «Гуардон України»

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів»

ТОВ «Сервісний центр «Металург»

ТОВ «Час ІТ»

ТОВ «Охорона МГЗ»

ТОВ «Центр обліку Миколаїв»

Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм»

ТОВ «Запоріжалюмінторг»

АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

АТ «Перший інвестиційний банк»

ТОВ «ВЕТЗАХИСТ

ТОВ «ВІК «СФЕРА»

ТОВ «СХІДРЕСУРСБУД

ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ»

ТОВ «ЛУКРУМ-ПРОМ»

ТОВ «НОВА ОЦІНКА ПЛЮС»

ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»

ТОВ «ДОНМЕДКОМ»

ПП «Блік»

ПП «Сова–КБ»

ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ АВТОГІДРОАГРЕГАТ»

ПП «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «БРІЗ»

ТОВ «БАСТІОН М-70»

ТОВ «ЛІГІОН»

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС»

ТОВ «АКВАБІОМ»

ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ»

ПрАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «САЛЮТ»

ТОВ «ПРОМО. ЮЕЙ»

ТОВ «АВІАЦІЙНА ГРУПА»

ТОВ «Альянс Холдинг»

ТОВ Нафтова компанія «Альянс-Україна»

ТОВ “КОНКА».

"З них лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України", - підкреслили в "Опендатабот".

Там додають, що всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

"Сам по собі процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний: спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом президента України. Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави. У цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб", - пояснюють аналітики.

Як зауважила заступниця міністра юстиції України Інна Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.

Складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 — з урахування доказів, що подали всі учасники процесу", - зауважила Богатих.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили. Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється»,

Станом на день повномасштабного вторгнення "Опендатабот" виявив 18940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.

Наразі всі стягнуті судом активи знаходяться у власності Фонду державного майна України (ФДМУ), проте надалі можуть бути приватизовані або продані на відкритих публічних аукціонах в системі Prozorro.Продажі. Кошти від їх реалізації мають піти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Наразі ФДМУ готує для внесення до переліку об’єктів приватизації завод "Мотордеталь-Конотоп", який належав сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову.

Також Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1 651 633 236 грн.

Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza").

Джерело фото: ua.depositphotos.com