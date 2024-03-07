Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году

Открытие морской логистики улучшило состояние украинской металлургии. Море дает украинским металлургам возможность вернуть свои старые рынки сбыта на Ближнем Востоке, Африке и Азии, поставки на которые были невозможны из-за морской блокады. Также важен для украинской металлургии внутренний рынок, объемы которого во многом будут зависеть от государственного заказа.

После начала полномасштабной войны украинская металлургия, которая раньше была главным экспортером и драйвером украинской экономики, столкнулась с целым комплексом проблем. В результате разрушения мариупольских заводов ММК им. Ильича и "Азовстали" в 2022 году Украина потеряла 40% выплавки стали. А морская блокада существенно ограничила сбыт горных и металлургических предприятий, заставив компании переориентироваться на поставки металла и руды по железной дороге. Поэтому "металлургический морской коридор" являлся главной темой металлургических лоббистов с начала полномасштабной войны.

Морскую блокаду украинский металл прорвал уже в начале сентября. Однако выплавка стали на работающих металлургических предприятиях за прошлый год составила 6,2 млн. тонн, что соответствует показателю 2022 года с учетом двух месяцев работы "Азовстали" и ММК им. Ильича (без учета мариупольских предприятий выплавка стали в 2023 г. выросла на 26,9%). При этом предприятия, оставшиеся на неоккупированных территориях, могут производить около 11 млн. тонн стали в год. Поэтому в прошлом году украинская металлургия сработала только на половину и открытие моря должно дать отрасли возможность существенно нарастить производство, что принесет в украинский бюджет дополнительные налоги.

Кто остался плавить сталь

После начала полномасштабной войны и потери мариупольских металлургических комбинатов, на неоккупированных территориях Украины остались работать четыре крупных металлургических комбината: "Каметсталь", "Арселор Миттал Кривой Рог", и "Интерпайп-сталь" на Днепропетровщине и "Запорожсталь".

"Запорожсталь" и "Каметсталь" входят в состав металлургической группы Рината Ахметова и Вадима Новинского "Метинвест". Основной продукцией "Запорожстали" является рулонный прокат, а также различные метизы. А "Каметсталь" производит заготовки и сортовой прокат, включая арматуру, катанку и профили. В 2023 году "Метинвест" сократил выплавку стали по сравнению с 2022 годом на 31% до 2,025 млн тонн.

"Интерпайп-сталь", которая является частью холдинга Виктора Пинчука "Интерпайп" и снабжает металл заводами холдинга, производящими трубы и железнодорожные колеса. Данные о производстве компании за прошлый год еще не публиковались, но за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года удалось нарастить производство стали на 14,5% до 530 тыс. тонн.

"Арселор Миттал Кривой Рог", являющийся частью глобальной металлургической компании ArcelorMittal, за 2023 год сократил производство стали на 18,5% до 1 млн тонн. Крупнейший меткомбинат страны ориентирован на производство катанки и арматуры, используемой в строительстве.

Показатели работы отрасли в январе этого года демонстрируют значительный рост по отношению к январю 2023 года. Производство чугуна выросло на 44% до 555 тысяч тонн, стали на 91% до 544 тыс. тонн, а проката на 75,9% до 453 тыс. тонн. Однако следует отметить, что такой рост во многом обусловлен именно низкой базой в прошлом году, поскольку зимой энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированным атакам со стороны россиян, в энергосистеме был дефицит, а предприятия и население были вынуждены жить и работать в условиях регулярных отключений электроэнергии.

Заводы работают со сниженной мощностью

С начала полномасштабной войны украинские предприятия работают с частичной загрузкой. По оценке старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы в настоящее время оставшиеся украинские предприятия имеют возможность выплавлять 11-12 млн тонн стали в год. Поэтому прошлогодний показатель выплавки стали в Украине в 6,3 млн тонн составляет чуть больше половины этих мощностей.

Как главные причины того, что заводы работают с пониженным, все компании указывают на факторы безопасности, проблемы с кадрами, электроснабжение, а также логистические и экономические факторы. Хотя предприятия нередко сталкиваются со специфическими проблемами. В частности, "Арселор Миттал Кривой Рог" должен был останавливать производство после того, как была разрушена Каховская дамба, из которой предприятие брало воду для охлаждения оборудования.

В настоящее время сталелитейные цеха "Арселора" работают с загрузкой 25% от полной мощности, то есть одной доменной печью из четырех. Со второго квартала этого года компания планирует запустить еще одну доменную печь и увеличить этот показатель до 50%. Другие же предприятия работают с достаточно высокой загруженностью, поэтому потенциал к наращиванию производства у них невысокий.

"В прошлом году предприятия "Метинвест" работали близко к полной загруженности. Так "Каметсталь" работала двумя доменными печами из трех, а "Запорожсталь" тремя печами из четырех. Потенциал к наращиванию производства у них предприятий небольших в пределах 25-30%. Интерпайпа" в прошлом году составило 800 тыс. тонн при довоенном показателе в 1 млн тонн, поэтому потенциал к росту также ограничен. Единственным предприятием, которое сейчас может существенно нарастить производство, являются "Арселор Миттал Кривой Рог", которые в прошлом году выплавили 1 млн тонн стали, хотя могут выплавить 5 млн тонн" Денис Саква Старший аналитик Dragon Capital

Эксперт считает, что для увеличения выплавки стали предприятиями "Метинвеста" потребуют дополнительных поставок коксующихся углей. В настоящее время компания работает на объемах, которые добывает "Покровскуголь" в Донецкой области. Так что если "Метинвест" захочет дозагрузить производственные мощности, нужно будет увеличивать объемы добычи угля или импортировать его. В качестве альтернативы компания может рассматривать экспорт железной руды.

По словам Саквы, после открытия морского коридора, Украина существенно нарастила экспорт железной руды. Так, в 4 квартале 2023 года по сравнению с 3 кварталом 2023 года экспорт руды вырос на 30%. Эксперт прогнозирует, что в 1 квартале 2024 года этот показатель по отношению к предыдущему кварталу также вырастет на 30%.

Главным импортером украинской железной руды является Китай. Аналитики прогнозируют снижение спроса на сталь в Китае в 2024 году, что является следствием замедления экономики страны и сокращения строительства. Этот тренд уже сказался на ценах руды, развернув ценовое ралли, которое длилось четыре месяца. Хотя цена в 113 долларов за тонну пока достаточно интересна для поставщиков.

Европа остается главным рынком сбыта украинского металла

Помимо возобновления производства стали прошлый год отразился увеличением внутреннего рынка металлопродукции одновременно с сокращением экспорта . Емкость рынка металлопродукции в 2023 году составила 3,5 млн. тонн, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года. При этом возросла и доля отгрузок продукции на внутренний рынок украинских металлургов: в 2023 году этот показатель составил 44,4% против 13,3% в 2022 году.

Главным фактором, повлиявшим на восстановление украинского рынка металлопродукции в прошлом году увеличение спроса на металл из-за роста производства на оборонных предприятиях. Следует отметить активные работы по восстановлению энергетической инфраструктуры после российских обстрелов зимой 2022-2023, а также строительство объектов для защиты этой инфраструктуры летом 2023 года. По словам участников рынка, это стало одним из главных драйверов для рынка металлопроката в прошлом году.

Доля импорта на внутреннем рынке металлопродукции в прошлом году составила около 32%, а в январе 2024 года 24%. В целом в структуре импорта продолжает доминировать плоский прокат, производство которого Украина потеряла вместе с мариупольскими заводами в 2022 году.

"В этом году, при условии продолжения активной фазы боевых действий на весь год, я не вижу предпосылок для дальнейшего роста рынка металлопродукции в Украине. С другой стороны, рынок сейчас невелик, поэтому наращивание относительно малых объемов в 200 тысяч тонн даст рост рынка на 7 -8%. Таким образом, за счет небольшого количества инфраструктурных проектов возможен рост потребления" Андрей Тарасенко Аналитик ресурса ГМК-центр

Жилищное строительство в Украине до сих пор находится в стагнации, а частные инвестпроекты во время полномасштабной войны тоже маловероятны. Поэтому потребление стали на внутреннем рынке может быть увеличено главным образом за счет государственных заказов.

80% Экспорт украинского металла пришелся на страны ЕС

Открытие морских портов осенью 2023 позволило украинским металлургам вернуться на старые рынки Ближнего востока и удешевить логистику поставок в ЕС. Европейский рынок остается основополагающим для украинских металлургов. В прошлом году туда было поставлено до 80% всей украинской металлопродукции.

В прошлые годы этот рынок находился в затяжной стагнации из-за спада в таких металлоемких секторах, как строительство и машиностроение. Однако ассоциация Euroferr в отчете о перспективах рынка стали на 2024-2025 годы прогнозирует рост потребления стали в ЕС на 5,6%. Хотя потребление стали европейской экономикой будет восстанавливаться более низкими темпами, чем ожидалось ранее, оживление может стать дополнительным стимулом для украинских металлургов нарастить поставки. Однако перспективы украинского экспорта будут зависеть от того, продолжится ли льготный таможенный режим с ЕС, который подходит к концу летом 2024 года. Предварительно Еврокомиссия предлагает продлить этот режим до июня 2025 года.

Таким образом, с начала года металлургия получает довольно неплохие стартовые условия, при которых возможно наращивание производства стали в 2024 году. В том случае, если "Арселор" сможет запустить вторую доменную печь, можно ожидать дополнительно 1 млн стали в год. Определенный потенциал к росту остается также у "Метинвеста" и "Интерпайпа". Таким образом, по оценке экспертов в 2024 году украинские металлурги выплавят от 7 до 8 млн тонн стали .

Перспективы роста европейского рынка, а также морской коридор позволят удешевить логистику и диверсифицировать сбыт украинской металлопродукции, что даст толчок экспорту украинской металлопродукции. Так что металлургия в этом году имеет все шансы вернуться к ритмичной работе с высокой загрузкой предприятий. Конечно, учитывая войну и риски, которые она несет.