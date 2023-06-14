Из-за нехватки воды криворожский "ArcelorMittal" вдвое снизил производство

В связи с проблемами с обеспечением технической водой после подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами, Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО ArcelorMittal Кривой Рог снизил производство до 15-20% от довоенного уровня с предыдущих 30-40%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) Мауро Лонгобардо отметил, что компания сосредоточится на выполнении предварительных заказов и реализации проектов по получению воды из альтернативных источников. По его словам, на реализацию таких проектов уйдет минимум шесть месяцев. Новые заказы ожидаются только после нормализации ситуации с водоснабжением, а это может занять значительное время из-за потребности в строительстве насосных станций и подготовительных работ.

"С индустриальной, с промышленной точки зрения мы, конечно же, ощущаем последствия. Мы можем использовать то, что у нас есть – запасы. Но... в последнее время сейчас мы возвращаемся к 15-20% нашей рабочей силы. И мы не видим. сейчас возможности получать больше заказов", – сказал он.

Одной из мер по минимизации негативных последствий предприятие планирует внести изменения в планирование производства. В настоящее время обычный объем потребления воды на заводе составляет 2,4 тыс. куб. м/ч, но в последнее время он снизился до 1 тыс. куб. м/ч и даже меньше, отметил Мауро Лонгобардо.

В компании отмечают, что хотя клиенты озабочены, они понимают ситуацию и уверены, что благодаря имеющимся запасам предприятие сможет выполнить все текущие заказы.

Финансовый директор ArcelorMittal Кривой Рог Сергей Пличко пояснил, что значительное снижение уровня потребления воды произошло из-за снижения давления из-за необходимости экономить воду в Южном водохранилище, которое обеспечивает 70% горожан в Кривом Роге.

Чтобы адаптироваться к этим условиям, мы были вынуждены остановить некоторые агрегаты. Сначала мы остановили производство стали и проката. Сейчас мы понимаем, что сможем возобновить работу некоторых прокатных состояний. Один будем пытаться запустить в работу завтра. запустить какие-нибудь еще агрегаты", - сообщил он.

Ситуация в горном департаменте компании, по словам Пличко, лучше, поскольку техническая вода используется в замкнутом контуре. Используемая вода в производстве отстаивается и повторно используется, есть лишь незначительное потребление для пополнения этого уровня.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" после подрыва и разрушения Каховской гидроэлектростанции приостановил производство стали, чтобы снизить потребление воды в критических условиях.