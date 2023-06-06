"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановил производство стали после подрыва Каховской ГЭС

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) после подрыва и разрушения Каховской гидроэлектростанции приостановил производство стали, чтобы снизить потребление воды в критических условиях.

Как сообщает пресс-служба предприятия, оно "поставило на паузу" ряд процессов металлургического производства. Работа фактически всего охлаждаемого водой оборудования временно приостановлена. Отмечается, что комбинат сохранит производственные агрегаты и снизит объемы потребления воды до нормализации ситуации.

"АрселорМиттал Кривой Рог" приостановит выплавку стали, а также производство проката. В работе останутся только доменное и коксохимическое производства, а также ГОК", - говорится в сообщении.

АМКР уверяет, что логистическо-сырьевая цепочка компании работает стабильно, и все заказы будут выполнены в полном объеме во избежание каких-либо неудобств.

"Как быстро предприятие сможет вернуться к нормальному режиму работы, будет понятно в ближайшие три-четыре дня после анализа глубины падения уровня воды в Каховском водохранилище и других последствий теракта, который совершил враг", - добавляют металлурги.

Отметим, что водоснабжение Кривого Рога в очень значительной степени обеспечивалось именно из Каховского водохранилища, уровень воды в котором после подрыва ГЭС значительно упал уже и упадет еще больше в течение последующих дней.