"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив виробництво сталі після підриву Каховської ГЕС

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) після підриву та руйнації Каховської гідроелектростанції призупинив виробництво сталі, аби зменшити споживання води в критичних умовах.

Як повідомляє пресслужба підприємства, воно "поставило на паузу" низку процесів металургійного виробництва. Робота фактично усього обладнання, яке охолоджується водою, тимчасово призупинена. Зазначається, що так комбінат збереже виробничі агрегати та знизить обсяги споживання води до нормалізації ситуації.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинить виплавку сталі, а також виробництво прокату. В роботі залишаться тільки доменне та коксохімічне виробництва, а також ГЗК", - йдеться в повідомленні.

Натомість АМКР запевняє, що логістично-сировинний ланцюжок компанії працює стабільно, і всі замовлення будуть виконані у повному обсязі для уникнення будь-яких незручностей.

"Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи буде зрозуміло впродовж найближчих трьох-чотирьох днів після аналізу глибини падіння рівня води у Каховському водосховищі та інших наслідків теракту, який здійснив ворог", - додають металурги.

Зазначимо, що водопостачання Кривого Рогу в дуже значній мірі забезпечувалося саме з Каховського водосховища, рівень води в якому після підриву ГЕС значно впав вже і впаде ще більше протягом наступних днів.