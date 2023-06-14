Через нестачу води криворізький "ArcelorMittal" вдвічі зменшив виробництво

У зв'язку з проблемами із забезпеченням технічною водою після підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами, Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво до 15-20% від довоєнного рівня з попередніх 30-40%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) Мауро Лонгобардо зазначив, що компанія зосередиться на виконанні попередніх замовлень та реалізації проектів з отримання води з альтернативних джерел. За його словами, на реалізацію таких проектів піде щонайменше шість місяців. Нові замовлення очікуються тільки після нормалізації ситуації зі забезпеченням водою, а це може зайняти значний час через потребу у будівництві насосних станцій та підготовчих робіт.

"З індустріальної, з промислової точки зору ми, звичайно ж, відчуваємо наслідки. Ми можемо використати те, що у нас є – запаси. Але... останнім часом зараз ми повертаємося до 15-20% нашої робочої сили. І ми не бачимо зараз можливості отримувати більше замовлень", - сказав він.

Одним із заходів для мінімізації негативних наслідків, підприємство планує внести зміни в планування виробництва. Зараз звичайний обсяг споживання води на заводі становить 2,4 тис. куб. м/год, але за останній час він знизився до 1 тис. куб. м/год та навіть менше, зазначив Мауро Лонгобардо.

В компанії зазначають, що хоча клієнти стурбовані, вони розуміють ситуацію і впевнені, що завдяки наявним запасам підприємство зможе виконати всі поточні замовлення.

Фінансовий директор "ArcelorMittal Кривий Ріг" Сергій Пличко пояснив, що значне зниження рівня споживання води сталося через зниження тиску через необхідність економити воду в Південному водосховищі, яке забезпечує 70% городян у Кривому Розі.

"Щоб адаптуватися до цих умов, ми були змушені зупинити деякі агрегати. Спочатку ми зупинили виробництво сталі та прокату. Зараз ми розуміємо, що зможемо відновити роботу деяких прокатних станів. Один намагатимемося запустити в роботу завтра. Потім будемо дивитися за рівнем споживання, зможемо можна запустити якісь ще агрегати", - повідомив він.

Ситуація у гірському департаменті компанії, за словами Пличка, є кращою, оскільки технічна вода використовується у замкнутому контурі. Використана вода у виробництві відстоюється і повторно використовується, є лише незначне споживання для поповнення цього рівня.

Нагадаємо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" після підриву та руйнації Каховської гідроелектростанції призупинив виробництво сталі, аби зменшити споживання води в критичних умовах.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки. "ArcelorMittal" володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та рядом малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".