ArcelorMittal відновив виробництво вапняку в деокупованому селищі на Херсонщині

Підприємство з виробництва вапняку для металургійного виробництва "АрселорМіттал Берислав" (селище Архангельське Херсонської області) в травні відновило виробничий процес після вимушеної зупинки. Про це повідомляє корпоративна газета групи ArcelorMittal в Україні "Металург".

Зазначається, що підприємство було змушене повністю припинити роботу у лютому 2022 року через наступ російської армії. З того часу ця територія була окупована, проте 3 жовтня військовослужбовці 129-ої криворізької бригади територіальної оборони Збройних сил України звільнили Архангельське.

З березня 2023 року "АрселорМіттал Берислав" почав відвантаження для металургійного комбінату в Кривому Розі майже 47 тисяч тонн вапняку. Ця сировина використовується аглоцехом "АрселорМіттал Кривий Ріг" для виробництва агломерату. До кінця квітня тривало розмінування території підприємства, а з 1 травня воно змогло розпочати видобуток вапняку в кар’єрі.

"Нам вдалося зберегти свій колектив, і уся команда щиро вдячна ЗСУ, а також колегам з "АрселорМіттал Кривий Ріг". Нас з ними ще більше згуртували усі воєнні випробування, які ми долаємо разом", - прокоментував генеральний директор "АрселорМіттал Берислав" Леонід Смоляренко.

Як зазначив, в свою чергу, заступник гендиректора з виробництва АМКР Володимир Теслюк, на комбінаті радіють, що підприємство в Архангельському знову в строю, і намагаються зробити все, щоб його зміцнити.

"Частина селища після деокупації перебувала в руїнах, тому ми зі свого боку доклалися до відновлення інфраструктури, у першу чергу допомогли з ремонтом дитячого садочка. Сподіваємося, що життя в цій громаді буде нарешті спокійним, а результат нашої ефективної співпраці піде на користь українській економіці", - додав він.

Вказано, що довоєнний обсяг відвантаження вапняку з Архангельського перевищував 500 тисяч тонн на рік, однак прогнозований показник на 2023 рік складає наразі близько 200 тисяч тонн.

Зазначимо також, що тиждень тому в ArcelorMittal повідомляли, що підприємство отримало від АМКР нову та вживану комп’ютерну техніку, принтери, та IP-телефони. Також були придбані та встановлені комплект обладнання Starlink та мережеве обладнання.

Як пояснили металурги, інфраструктура АМБ під час російськох окупації та бойових дій при звільненні регіону зазнала значних руйнувань. Окрім пошкоджень будівель, були вщент зруйновані або зникли комп’ютерна й інша офісна техніка. У перші тижні після звільнення не був доступним навіть мобільний зв’язок, не кажучи вже про інтернет, який є необхідною складовою виробничого процесу та інструментом оперативного вирішення питань.