"Нібулону" передали три потужних генератори для зберігання та перевалки зерна

В рамках проєкту USAID "Економічна підтримка України" для потреб компанії "Нібулон" було закуплено три потужні генератори. Вони доставлені на філії компанії – "Бессарабська" (Одеська область), "Вітове" (Черкаська область) та "Скороходівська" (Полтавська область).

Про це повідомляє пресслужба "Нібулон".

У компанії зазначають, що саме ці філії не мають систем резервного живлення, що на фоні енергетичної кризи, спричиненої обстрілами Росії, створює додаткові ризики.

Генератори AKSA потужністю 420 кВт здатні повністю забезпечити роботу кожної філії у випадку знеструмлення, дозволять проводити сушку зерна навіть за умов відсутності електрики та дозволять продовжити логістичні процеси зі зберігання та відвантаження зерна.

Об’єми одночасного зберігання зерна на філіях "Скороходівська" та "Вітове" складають 75 600 і 76 000 тонн відповідно. "Бессарабська" філія розрахована під перевалку зерна на водний транспорт потужністю 300 000 тонн щомісяця.

В "Нібулоні" нагадали, що посилення енергетичної безпеки є пріоритетним напрямом компанії для забезпечення ланцюга доставки зерна й гарантування продовольчої безпеки в світі.

"Вважаємо, що разом із вирішенням нагальних проблем з енергією через використання генераторів потрібно налагоджувати локалізацію виробництва вітрогенерації в Україні", - заявили в компанії, додавши, що вітрогенерація є перспективним напрямом забезпечення енергетичної безпеки в Україні та збереження/створення робочих місць.

Також у "Нібулоні" нагадали, що у 2023 році проєкт USAID надав компанії 50 вагонів-хоперів для перевезення зерна, щуповий пробовідбірник для зерна та три вагові комплекси для зважування автомобільного транспорту. Це обладнання дозволяє компанії знижувати собівартість експортування зерна, попри втрату частини власних активів під час повномасштабної війни Росії проти України.

"Нібулон" робить успіхи у розмінуванні земель

Варто зазначити, що днями фахівці відділу розмінування "Нібулону" успішно пройшли сертифікацію за напрямом "Розмінування з використанням машин та механізмів" від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони.

Перший сертифікат - на нетехнічне обстеження територій - було отримано "Нібулоном" наприкінці квітня 2023 року. Тією ж весною завдяки цьому вдалося засіяти більше 1 тисячі га поверненої в економіку землі у південних областях.

Наразі "Нібулон" став першою агрокомпанією-оператором гуманітарного розмінування, яка вже має всі п'ять ключових сертифікатів з гуманітарного розмінування, власний автопарк розмінувальної техніки та вже повернула в обіг понад 5 тисяч га землі.