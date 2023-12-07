"Нібулон" планує побудувати один і реконструювати два елеватори за $12 млн

Компанія "Нібулон" збирається інвестувати до $12 млн в модернізацію елеваторного напрямку. Серед планів - побудова нового елеватору на філії "Хмільник" у Вінницькій області, а також реконструкція АК "Врадіївський" та ТОВ "Колосівський елеватор" у Миколаївській області. Про це заявив генеральний директор агрохолдингу Андрій Вадатурський.

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"На черзі – модернізація елеваторного напряму на загальну суму до $12 млн. В її межах ми переглянули модель управління мережею та запровадили кластери для підвищення ефективності врядування. Основний обсяг інвестицій буде спрямовано на будівництво нового елеватора на філії "Хмільник", реконструкцію АК "Врадіївський" та ТОВ "Колосівський елеватор", - повідомив Вадатурський.

За словами гендиректора, в компанії також заплановано вдосконалення автоматизованої системи управління елеваторними комплексами. На основі існуючої системи буде створено нове програмне SCADA-рішення для забезпечення безперервного, прозорого й контрольованого технологічного процесу. Завдяки цьому можна буде отримувати дані в режимі реального часу і заощаджувати ресурси. В результаті продуктивність персоналу збільшиться, а відповідно, їх заробітна плата також зросте.

Аграрна компанія "Нібулон" була заснована в 1991 році. Наразі це одне з найбільших в Україні сільськогосподарських підприємств та експортерів кукурудзи, пшениці і ячменя. Її засновником був Олексій Вадатурський, який загинув в результаті обстрілу Миколаєва росіянами 31 липня 2022 року.