"Нибулон" планирует построить один и реконструировать два элеватора за $12 млн

Компания "Нибулон" собирается инвестировать до $12 млн в модернизацию элеваторного направления. Среди планов – строительство нового элеватора на филиале "Хмельник" в Винницкой области, а также реконструкция АК "Врадиевский" и ООО "Колосовский элеватор" в Николаевской области. Об этом заявил генеральный директор агрохолдинга Андрей Вадатурский.

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"На очереди – модернизация элеваторного направления на общую сумму до $12 млн. В ее рамках мы пересмотрели модель управления сетью и ввели кластеры для повышения эффективности управления. Основной объем инвестиций будет направлен на строительство нового элеватора на филиале "Хмельник", реконструкцию АК "Врадиевский" и ООО "Колосовский элеватор", - сообщил Вадатурский.

По словам гендиректора, в компании также запланировано усовершенствование автоматизированной системы управления элеваторными комплексами. На основе существующей системы будет создано новое программное решение SCADA для обеспечения непрерывного, прозрачного и контролируемого технологического процесса. Благодаря этому можно будет получать данные в режиме реального времени и экономить ресурсы. В результате производительность персонала увеличится, а соответственно, их заработная плата тоже возрастет.

Аграрная компания "Нибулон" была основана в 1991 году. Пока это одно из крупнейших в Украине сельскохозяйственных предприятий и экспортеров кукурузы, пшеницы и ячменя. Ее основателем был Алексей Вадатурский, погибший в результате обстрела Николаева россиянами 31 июля 2022 года.