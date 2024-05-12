"Нибулону" передали три мощных генератора для хранения и перевалки зерна

В рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" для нужд компании "Нибулон" было закуплено три мощных генератора. Они доставлены на филиалы компании – "Бессарабский" (Одесская область), "Витовое" (Черкасская область) и "Скороходовский" (Полтавская область).

Об этом сообщает пресс-служба "Нибулон".

В компании отмечают, что именно эти филиалы не имеют систем резервного питания, что на фоне энергетического кризиса, вызванного обстрелами России, создает дополнительные риски.

Генераторы AKSA мощностью 420 кВт способны полностью обеспечить работу каждого филиала в случае обесточивания, позволят производить сушку зерна даже при отсутствии электричества и позволят продолжить логистические процессы по хранению и отгрузке зерна.

Объемы одновременного хранения зерна на филиалах "Скороходовский" и "Витовое" составляют 75 600 и 76 000 тонн соответственно. "Бессарабский" филиал рассчитан под перевалку зерна на водный транспорт мощностью 300 000 тонн ежемесячно.

В "Нибулоне" напомнили, что усиление энергетической безопасности является приоритетным направлением компании для обеспечения цепи доставки зерна и обеспечения продовольственной безопасности в мире.

"Считаем, что вместе с решением неотложных проблем с энергией из-за использования генераторов нужно налаживать локализацию производства ветрогенерации в Украине", - заявили в компании, добавив, что ветрогенерация является перспективным направлением обеспечения энергетической безопасности в Украине и сохранения/создания рабочих мест.

Также в "Нибулоне" напомнили, что в 2023 году проект USAID предоставил компании 50 вагонов-хопперов для перевозки зерна, щупной пробоотборник для зерна и три весовых комплекса для взвешивания автомобильного транспорта. Это оборудование позволяет компании снижать себестоимость экспорта зерна, несмотря на потерю части собственных активов во время полномасштабной войны России против Украины.

"Нибулон" делает успехи в разминировании земель

Стоит отметить, что на днях специалисты отдела разминирования "Нибулона" успешно прошли сертификацию по направлению "Разминирование с использованием машин и механизмов" Центра противоминной деятельности Министерства обороны.

Первый сертификат – на нетехническое обследование территорий – был получен "Нибулоном" в конце апреля 2023 года. В ту же весну благодаря этому удалось засеять более 1 тысячи га возвращенной в экономику земли в южных областях.

"Нибулон" стал первой агрокомпанией-оператором гуманитарного разминирования, которая уже имеет все пять ключевых сертификатов по гуманитарному разминированию, собственный автопарк разминочной техники и уже вернула в обращение более 5 тысяч га земли.