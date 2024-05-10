"Нибулон" получил сертификат на использование машин для разминирования

Специалисты отдела разминирования "Нибулона" успешно прошли сертификацию по направлению "Разминирование с использованием машин и механизмов" от Центра противоминной деятельности Министерства обороны.

Как отмечается в сообщении агрокомпании, наличие такого сертификата позволяет саперам использовать машины по разминированию, в частности GCS-200, в процессе очистки украинских земель от взрывоопасных предметов.

В распоряжении подразделения уже две машины дистанционного управления GCS-200, что позволяет возвращать в экономику страны до 20 тысяч квадратных метров украинской земли ежедневно. До конца текущего года парк машин разминирования "Нибулона" должен увеличиться вдвое – до четырех GCS-200.

"Нибулон" хочет разминировать землю для других, но есть проблема

Как отметил директор по взаимодействию с органами власти "Нибулона" Михаил Ризак, сейчас команда демайнеров компании имеет исчерпывающий набор компетенций и может предоставлять услуги по разминированию по себестоимости всем заинтересованным сторонам, однако агропроизводители не имеют возможности самостоятельно их оплачивать.

В "Нибулоне" сетуют на то, что механизм, введенный правительством относительно компенсации 80% стоимости услуг по разминированию, оказался экономически необоснованным, поскольку реально малые и средние агропроизводители нуждаются в компенсации всех 100% стоимости.

Соответственно, хозяйствам выгоднее отказаться от заминированной земли, чем нести расходы по разминированию и убытки вследствие падения урожайности после введения земель в обращение.

"Мы провели переговоры с более чем 50 пайщиками и хозяйствами в Николаевской области. По результатам был сформирован банк из 26 тысяч га земли, где владельцы готовы к сотрудничеству с "Нибулоном" в случае прямого финансирования услуг. Это земли разной собственности - как государственные, так и и те, что в собственности общины или сельских жителей", - говорят в компании.

Там рассчитывают, что разминирование этих земель позволит получить урожай в размере более 1 миллиона тонн пшеницы, направив его на преодоление проблемы голода в мире.

"Рассчитываем на помощь доноров, ведь, финансируя разминирование, они не только помогают нуждающимся странам, но и способствуют формированию цивилизованного рынка коммерческих услуг по разминированию в Украине и формируют новый рынок кредитования малых и средних агропроизводителей по восстановлению плодородия земель и функционированию рынка земли", – отмечает Ризак.

Напомним, что первый сертификат – на нетехническое обследование территорий – был получен "Нибулоном" в конце апреля 2023 года. В ту же весну благодаря этому удалось засеять более 1 тысячи га возвращенной в экономику земли в южных областях.

"Нибулон" стал первой агрокомпанией-оператором гуманитарного разминирования, которая уже имеет все пять ключевых сертификатов по гуманитарному разминированию, собственный автопарк разминочной техники и уже вернула в обращение более 5 тысяч га земли.

Реализовано это благодаря ее сотрудничеству со швейцарской компанией Global Clearance Solutions (GCS), предоставляющей современную технику для разминирования, и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и Немецким государственным банком развития (KfW), которые проект софинансируют.