Легкая машина для разминирования MV-4, собранная в Украине, получила сертификат соответствия

Украинское предприятие А3tech получило сертификат соответствия машины для разминирования DOK-ING MV-4 требованиям, изложенным в правительственном постановлении №271 по обязательной сертификации механизированных средств разминирования.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

В министерстве отмечают, что это позволит компании-производителю перейти к промышленному изготовлению машин для нужд рынка как правительственных структур, так и операторов гуманитарного разминирования.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, правительство и Минэкономики последовательно работают над тем, чтобы все больше машин, собранных и частично локализованных в Украине, работали в полях. Чтобы Украина развивала собственное производство техники для разминирования.

Она сообщила, что параллельно проходит сотрудничество с партнерами, которые поддерживают гуманитарное разминирование, чтобы они закупали технику, сделанную в Украине.

"Ведь увеличение производства машин для разминирования или комплектующих для них в Украине - это новые рабочие места, дополнительные поступления для бюджета и новые партнерства. Производители не только нанимают новых работников, но и сотрудничают с другими заводами, работающими в разных регионах Украины", - объяснила она

В Минэкономики также сообщили, что предприятие А3tech, осуществляющее сборку и локализацию хорватских машин DOK-ING, с начала года увеличило свой штат на 12%. Кроме того, компания привлекла к производству еще один завод, производящий часть комплектующих. В планах привлечь к производству еще одно предприятие, поскольку А3tech в ближайшее время планирует опробовать на полигоне тяжелую машину для разминирования MV-10 и после получения сертификата перейти к серийному производству. На машины такого типа уже есть заказчики.

"Сборка и локализация производства в Украине машин для разминирования ускоряют ремонт или замену деталей при подрыве в полях. Кроме того, это упрощает доступ к технике операторам гуманитарного разминирования, которых у нас уже почти 40 и еще больше проходят сертификацию", - объясняет преимущества локализации перед импортом замминистра экономики Игорь Безкаравайный.

Напомним, легкая машина для разминирования MV-4 в начале апреля прошла испытания на полигоне на трех типах грунтов (песок, гравий, чернозем) и участке с густой растительностью. Машина выдержала серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Справка

MV-4 – легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорванных боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. В час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на них работают специалисты ГСЧС.

В Украине продолжается разработка техники для разминирования

Напомним, в настоящее время в Украине продолжается Акселерационная программа для украинских предпринимателей, имеющих инновационные решения в сфере гуманитарного разминирования. Разработчики, желающие принять участие в буткемпе, могут подать заявку на странице программы.

Отметим, что первые две машины для подготовки почвы к разминированию, разработанные и изготовленные харьковскими производителями и приобретенные на нужды саперов, уже работают в полях.

Также недавно представлен дрон-миноискатель, использующий комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передающий информацию саперам.

В феврале в Украине была представлена третья модель отечественной машины для разминирования, созданная украинской компанией efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты. Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Добавим, что с начала 2024 года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.

В частности, 12 марта 2024 года Кабинет министров одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.