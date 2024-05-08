Темпы гуманитарного разминирования в Украине превышают прошлогодние

С начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, опираясь на данные от областных военных администраций.

Обследовано 35 тысяч гектаров сельхозугодий

"В апреле пиротехнические подразделения обследовали около 35 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Всего с начала года — более 115 тыс. га. Из них 108 тыс. га на начало мая возвращено аграриям для хозяйственной эксплуатации", - отметила Свириденко.

По ее словам, темпы обследования превышают прошлогодние.

Так, если в 2023 году в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тыс. га сельхозугодий, то по итогам четырех месяцев 2024 года мы вышли на среднюю цифру в 28,75 тысячи гектаров ежемесячно.

"И учитывая масштаб потенциального загрязнения территорий, работаем над усилением возможностей операторов, привлечением современных технологий и внедрением новых решений в сфере противоминной деятельности", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что приоритет правительства в этой сфере — это также развитие отечественного производства техники и оборудования для разминирования и локализация зарубежных технологий в Украине.

"Это не только вклад в гуманитарное разминирование, но и развитие экономики, ведь производство техники в Украине – это рабочие места и налоги в государственный бюджет, благодаря которым мы можем финансировать наш сектор безопасности и обороны. Именно развитие отечественного производства – ключевая составляющая политики "Сделано в Украине" и безоговорочный приоритет правительства", - сообщила Свириденко.

Она добавила, что ускорению очистки сельхозземель будет способствовать открытие рынка резиноминирования.

Украинские фермеры получат от государства деньги на гуманитарное разминирование

12 марта Кабинет министров Украины одобрил процедуру, позволяющую фермерам компенсировать расходы на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.

Инициатива направлена на поддержку фермеров, нанимающих государственные и частные компании для очистки земель от мин, с последующей компенсацией из государственного бюджета.

Добавим, что в течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Свириденко напомнила, что на компенсации аграриям, которые будут покупать на рынке услуги по разминированию, выделено 3 млрд грн.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).