Темпи гумрозмінування в Україні перевищують торішні

З початку року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, спираючись на дані від обласних військових адміністрацій.

Обстежено 35 тисяч гектарів сільгоспугідь

"У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації", - зазначила Свириденко.

За її словами, темпи обстеження перевищують торішні.

Так, якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно.

"Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності", - підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що пріоритет Уряду у цій сфері — це також розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

"Це не лише вклад у гуманітарне розмінування, але й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні — це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Саме розвиток вітчизняного виробництва — ключова складова політики "Зроблено в Україні" й беззаперечний пріоритет Уряду", - повідомила Свириденко.

Вона додала, що прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування.

Українські фермери отримають від держави гроші на гуманітарне розмінування

12 березня, Кабінет міністрів України схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Ініціатива спрямована на підтримку фермерів, які наймають державні та приватні компанії для очищення земель від мін, з подальшою компенсацією з державного бюджету.

Додамо, що протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Свириденко, нагадала, що на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).