В Україні створили Корпус демінерів: чим займатиметься

В Україні з'явився Корпус демінерів чисельністю близько 5 тисяч осіб, які будуть виконувати завдання в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля, передає Укрінформу.

Він зазначив, що до складу Корпусу демінерів входить майже тисяча груп розмінування чисельністю близько 5 тисяч осіб.

"На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами", - повідомив Берегуля.

За його словами, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Начальник управління поінформував, що групи розмінування Корпусу демінерів виконують такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості у межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

Нині триває доукомплектування груп технікою, обладнанням, також продовжується підготовка фахівців у навчальних центрах.

Розмінування українських земель

Наразі чверть території України забруднена вибухонебезпечними предметами, тому в країні планується створення національного реєстру замінованих територій. Найщільніше заміновані деокуповані території, через це стабілізаційні заходи там починаються саме з розмінування, а сам процес поділяється на три етапи: бойовий, оперативний і гуманітарний.

Цього року в Україні розпочала роботу неурядова Національна асоціація з гуманітарного розмінування, на меті якої стоїть якнайшвидше та професійне очищення території України від вибухонебезпечних предметів.

При цьому, Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

За словами начальника Головного управління протимінної діяльності Міноборони Берегулі, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні від вибухонебезпечних предметів постраждали 950 осіб. Із них 289 загинули і 661 дістала поранення або каліцтва. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, правобережна частина Херсонської області, звільнена Збройними Силами України восени 2022 року, планується бути повністю розмінованою до кінця 2025 року.

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