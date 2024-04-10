Японія допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням та інвестуватиме в розвиток економіки

В урядовому Японському агентстві міжнародного співробітництва (JICA) говорять про готовність збільшити внесок в процеси гуманітарного розмінування та готові сприяти виходу японських підприємств на ринок України.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами заступника Міністра економіки Ігоря Безкаравайного, Україна готова переймати досвід партнерів у гуманітарному розмінуванні, зокрема цілісний підхід, запроваджений JICA в Камбоджі.

Україна також готова ділитися своїм досвідом очищення земель, оскільки наразі є фактично піонером із переписування стандартів розмінування та використання новітніх технологій.

Старший заступник Генерального директора JICA Тору Кобаякава наголосив на важливості безпекових заходів під час гуманітарного розмінування та анонсував збільшення фінансової підтримки Японії для цього напрямку.

Агентство також розглядає можливість підтримки виходу японських підприємств, зокрема Nikken Corporation, яка спеціалізується на проєктуванні, виробництві та обслуговуванні техніки для розмінування, на український ринок.

"Одним із таких підприємств потенційно може стати Nikken Corporation. Його спеціалізація — проєктування, виробництво та обслуговування будівельної техніки та машин для розмінування. Українська делегація ознайомилась із машинами, які JICA закупила у цього виробника і передає ДСНС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Додамо, що у вересні президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль провели зустрічі з керівниками провідних японських компаній. Під час цієї зустрічі, міністр закордонних справ Японії Йошімасу Хаяші повідомив про готовність Японії розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною вже найближчим часом.