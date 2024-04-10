Япония поможет Украине с гуманитарным разминированием и будет инвестировать в развитие экономики

В правительственном Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) говорят о готовности увеличить вклад в процессы гуманитарного разминирования и готовы содействовать выходу японских предприятий на рынок Украины.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По словам заместителя Министра экономики Игоря Безкаравайного, Украина готова перенимать опыт партнеров в гуманитарном разминировании, в частности, целостный подход, введенный JICA в Камбодже.

Украина также готова делиться своим опытом очистки земель, поскольку является фактически пионером по переписыванию стандартов разминирования и использования новейших технологий.

Старший заместитель Генерального директора JICA Тору Кобаякава отметил важность мер безопасности при гуманитарном разминировании и анонсировал увеличение финансовой поддержки Японии для этого направления.

Агентство также рассматривает возможность поддержки выхода японских предприятий, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на проектировании, производстве и обслуживании техники для разминирования на украинский рынок.

"Одним из таких предприятий потенциально может стать Nikken Corporation. Его специализация - проектирование, производство и обслуживание строительной техники и машин для разминирования. Украинская делегация ознакомилась с машинами, которые JICA закупила у этого производителя и передает ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

В сентябре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль провели встречи с руководителями ведущих японских компаний. Во время этой встречи министр иностранных дел Японии Йошимасу Хаяши сообщил о готовности Японии начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Украиной уже в ближайшее время.