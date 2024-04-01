Украина получила от Японии $118 млн: куда направят средства

В государственный бюджет Украины поступило 118 млн. долларов США на безвозвратной основе от Правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что привлеченное грантовое финансирование от Правительства Японии состоит из:

70 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направлены на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.

48,2 млн. долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.

"Привлеченные средства в рамках проектов HEAL и HOPE помогут Правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, 29 марта Украина получила 1,5 млрд долларов ссуды в поддержку политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

Также в марте в государственный бюджет Украины поступил заем в размере $230 млн от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".