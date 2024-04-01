Україна отримала від Японії $ 118 млн: куди спрямують кошти

До державного бюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з:

70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

"Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", – зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, 29 березня Україна отримала 1,5 млрд доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Також у березні до державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".