Японія передала Україні $230 млн на відновлення сільського господарства

До державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що кошти було залучено із Цільового фонду сприяння необхідному розширенню кредитування для України (ADVANCE Ukraine).

"В умовах війни сільське господарство зазнає значних збитків, що в свою чергу ставить під загрозу продовольчу безпеку не тільки в Україні, але й в усьому світі. Залучення коштів в рамках ARISE є важливим внеском у забезпечення доступу для фінансування аграрного бізнесу України. Вдячні команді Світового банку та уряду Японії за своєчасну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфінансів нагадали, що проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування (компенсація видатків за програмою 5-7-9) та покращення доступу малих господарств до фінансування через гранти.

Обсяг фінансування проєкту наразі становить $550 млн, з яких:

- $500 млн будуть спрямовані на фінансування Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023-2024 роках з фокусом на аграрні підприємства.

- майже $50 млн передбачено на гранти для малих сільгоспвиробників.

Про проєкти INSPIRE і ARISE

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії. Його метою є забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Проєкт ARISE націлений на підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Україна недоотримала фінансової допомоги

Разом з тим, як повідомлялось, протягом останніх двох місяців Україна отримала лише 10% запланованої фінансової допомоги, а також не отримала військову допомогу, яка була передбачена у рамках формату "Рамштайн".

Протягом січня-лютого 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло приблизно $1,2 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Значна частина цієї суми складалася з грантових коштів, які надаються на безповоротних умовах, і становила майже 75% від загального обсягу фінансової допомоги.

Виходячи з таких розрахунків, Україна мала б отримати від партнерів у січні-лютому сумарно не $1,2 млрд, а $6 млрд. Відповідно, фінансування, яке надійшло від партнерів протягом цього часу, покриває лише 20% від запланованого.

За словами голови Мінфіну, за даних умов протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно $3 млрд зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат. При цьому, потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад $37 млрд.

Фото: ua.depositphotos.com