Україна отримала лише десяту частину запланованої фіндопомоги від партнерів

Протягом останніх двох місяців Україна отримала лише 10% запланованої фінансової допомоги, а також не отримала військову допомогу, яка була передбачена у рамках формату "Рамштайн".

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Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі ситуація з фінансовою допомогою від партнерів є надзвичайно складною. Також не було отримано військову допомогу, яка планувалася протягом минулого року.

"Я хочу звернути увагу, що ситуація вже зараз дуже погана... За минулі два місяці ми отримали 10% від запланованих фінансових коштів, які потрібні для виживання держави, а також не отримали військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн" більш як 50-ма країнами світу", - сказала Стефанішина.

Крім того, вона зазначила, що американські партнери закликали Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакету допомоги від Сполучених Штатів.

"Якщо рішення буде, найімовірніше, воно буде на цей рік. Але вчора вранці я повернулася з Брюсселя і, синхронізувавшись із колегами, можу сказати, що прогнози не дуже оптимістичні", - поскаржилася вона.

Як повідомили у Міністерстві економіки, станом на 29 лютого, Україна з початку року недоотримала 80% необхідного фінансування від партнерів.

Протягом січня-лютого 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло приблизно 1,2 мільярда доларів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Значна частина цієї суми складалася з грантових коштів, які надаються на безповоротних умовах, і становила майже 75% від загального обсягу фінансової допомоги.

Виходячи з таких розрахунків, Україна мала б отримати від партнерів у січні-лютому сумарно не 1,2 млрд, а 6 мільярдів. Відповідно, фінансування, яке надійшло від партнерів протягом цього часу покриває лише 20% від запланованого.

Україні щомісяця потрібно 3 млрд доларів

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що за даних умов, протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат. При цьому, потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад 37 млрд доларів.

Усі ці кошти за перші два місяці 2024 року були отримані в рамках проектів Світового банку. Наприклад, Японія надала грант для підтримки державних видатків на проекті "PEACE in Ukraine" та пільговий кредит через проект "INSPIRE". Норвегія також спрямувала свій грантовий внесок на проект PEACE in Ukraine. Під гарантією Іспанії, було залучено кредитні кошти у сумі 3 мільйони доларів США на проекті "HEAL Ukraine", спрямований на зміцнення системи охорони здоров'я.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року Україна отримала від країн-донорів близько $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки і стабільне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни.

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".