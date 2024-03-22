Украина получила только десятую часть запланированной финпомощи от партнеров

В последние два месяца Украина получила лишь 10% запланированной финансовой помощи, а также не получила военную помощь, которая была предусмотрена в рамках формата "Рамштайн".

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Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, сейчас ситуация с финансовой помощью от партнеров чрезвычайно сложна. Также не была получена военная помощь, которая планировалась в течение прошлого года.

"Я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая... За прошедшие два месяца мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" "более чем 50 стран мира", - сказала Стефанишина.

Кроме того, она отметила, что американские партнеры призвали Украину к более сдержанной реакции на ситуацию с выделением пакета помощи Соединенным Штатам.

"Если решение будет, вероятнее всего, оно будет на этот год. Но вчера утром я вернулась из Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистичны", – пожаловалась она.

Как сообщили в Министерстве экономики, по состоянию на 29 февраля Украина с начала года недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров.

В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило примерно 1,2 миллиарда долларов внешнего финансирования от международных партнеров. Значительная часть этой суммы состояла из грантовых средств, предоставляемых на безвозвратных условиях, и составила почти 75% общего объема финансовой помощи.

Исходя из таких расчетов, Украина должна получить от партнеров в январе-феврале суммарно не 1,2 млрд, а 6 миллиардов. Соответственно, финансирование, поступившее от партнеров, в течение этого времени покрывает лишь 20% от запланированного.

Украине ежемесячно нужно 3 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что при данных условиях, в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиарда долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов. При этом потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет более 37 млрд долларов.

Все эти средства за первые два месяца 2024 г. были получены в рамках проектов Всемирного банка. К примеру, Япония предоставила грант для поддержки государственных расходов на проекте "PEACE in Ukraine" и льготный кредит через проект "INSPIRE". Норвегия также направила свой грантовый вклад в проект PEACE in Ukraine. Под гарантией Испании были привлечены кредитные средства в сумме 3 миллиона долларов США на проекте "HEAL Ukraine", направленный на укрепление системы здравоохранения.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина получила от стран-доноров около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки и стабильное поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны.

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC , что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".