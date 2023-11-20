Японія надасть 160 млн євро на проекти економічного відновлення України

На зустрічі з представниками японського уряду та бізнесу державний міністр закордонних справ Японії Кійото Цуджі та міністр економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата заявили про намір Японії надати 160 млн євро на підтримку економічного відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вони висловили зацікавленість в розвитку спільних підприємств, зокрема в сферах енергетики, житлового будівництва, критичної інфраструктури, гуманітарного розмінування та підтримки бізнесу.

"Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", — сказав Шмигаль.

Представники Японії також обіцяли підтримувати Україну в економічному відновленні, а їхній досвід в післявоєнному відновленні може стати корисним для успішного розвитку української економіки.

Додамо, що у вересні президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль провели зустрічі з керівниками провідних японських компаній. Під час цієї зустрічі, міністр закордонних справ Японії Йошімасу Хаяші повідомив про готовність Японії розпочати переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною вже найближчим часом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.

Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що їхня країна використовуватиме свій досвід у галузі відновлення після воєнних подій та природних катастроф для надання допомоги Україні.