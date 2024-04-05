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Нова легка машина для розмінування, зібрана в Україні, пройшла випробування на полігоні
На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Зазначається, що вперше випробування проводились відповідно до розробленого Мінекономіки та затвердженого урядом експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271).
MV-4 випробовували на трьох типах ґрунтів - пісок, гравій, чорнозем, ділянках із густою рослинністю, а також провели випробування на живучість – серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За словами міністра економіки Юлії Свириденко, локалізація та масштабування виробництва дозволять не тільки виготовляти, обслуговувати та оперативно ремонтувати машини DOK-ING в Україні, але й створити додаткові робочі місця.
"А це і розвиток нашої економіки, і збільшення можливостей для гуманітарного розмінування. Крім того, це ще й сигнал для іноземних інвесторів, що в Україні можна реалізовувати проєкти навіть попри війну, яку розвʼязала проти нас Росія", – додала вона.
В Мінекономіки повідомили, що крупновузлову збірку машини розмінування MV-4 здійснює українське підприємство А3tech, яке співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, склала 15%. Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%.
Довідка
MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.
В Україні триває розробка техніки для розмінування
Нагадаємо, наразі в Україні триває Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.
Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів, вже працюють в полях.
Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.
У лютому в Україні була представлена третя модель вітчизняної машини для розмінування, створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.
Розмінування в Україні
Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.
Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.
Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.
Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.
Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).