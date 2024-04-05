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Новая легкая машина для разминирования, собранная в Украине, прошла испытания на полигоне
На полигоне опробовали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине.
Об этом сообщило Министерство экономики.
Отмечается, что впервые испытания проводились в соответствии с разработанным Минэкономики и утвержденным правительством экспериментальным проектом по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования (постановление №271).
MV-4 испытывали на трех типах грунтов – песок, гравий, чернозем, участках с густой растительностью, а также провели испытания на живучесть – серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте. После испытаний будет проведена процедура сертификации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам министра экономики Юлии Свириденко, локализация и масштабирование производства позволят не только производить, обслуживать и оперативно ремонтировать машины DOK-ING в Украине, но и создать дополнительные рабочие места.
"А это и развитие нашей экономики, и увеличение возможностей для гуманитарного разминирования. Кроме того, это еще и сигнал для иностранных инвесторов, что в Украине можно реализовывать проекты даже несмотря на войну, которую развязала против нас Россия", – добавила она.
В Минэкономики сообщили, что крупноузловую сборку машины разминирования MV-4 осуществляет украинское предприятие А3tech, сотрудничающее с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года. Доля локализации в машине, проходившей испытания, составила 15%. Украинские специалисты изготовили рабочий вал и элементы рабочего органа машины. До конца года производители планируют довести уровень локализации до 25-30%.
Справка
MV-4 – легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорванных боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на ней работают специалисты ГСЧС.
В Украине продолжается разработка техники для разминирования
Напомним, в настоящее время в Украине продолжается Акселерационная программа для украинских предпринимателей, имеющих инновационные решения в сфере гуманитарного разминирования. Разработчики, желающие принять участие в буткемпе, могут подать заявку на странице программы.
Отметим, что первые две машины для подготовки почвы к разминированию, разработанные и изготовленные харьковскими производителями и приобретенные на нужды саперов, уже работают в полях.
Также недавно представлен дрон-миноискатель, который использует комбинацию тепловых, гиперспектральных и магнитометрических датчиков для обнаружения мин с небольшой высоты и передает информацию саперам.
В феврале в Украине была представлена третья модель отечественной разминированной машины, созданная украинской компанией efarm pro совместно с сумскими производителями сельскохозяйственной техники.
Разминирование в Украине
Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.
Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.
Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.
Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).