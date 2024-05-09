Легка машина для розмінування MV-4, зібрана в Україні, отримала сертифікат відповідності

Українське підприємство А3tech отримало сертифікат відповідності машини для розмінування DOK-ING MV-4 вимогам, викладеним в урядовій постанові №271 щодо обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

У міністерстві зазначають, що це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виготовлення машин для потреб ринку: як урядових структур, так і операторів гуманітарного розмінування.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, уряд та Мінекономіки послідовно працює над тим, щоб все більше машин, зібраних та частково локалізованих в Україні, працювали в полях. Щоб Україна розвивала власне виробництво техніки для розмінування.

Вона повідомила, що паралельно відбувається співпраця із партнерами, які підтримують гуманітарне розмінування, щоб вони закуповували техніку, зроблену в Україні.

"Адже збільшення виробництва машин для розмінування чи комплектуючих для них в Україні – це нові робочі місця, додаткові надходження для бюджету та нові партнерства. Виробники не лише наймають нових працівників, але й кооперуються із іншими заводами, які працюють в різних регіонах України", – пояснила вона

У Мінекономіки також повідомили, що підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING, з початку року збільшило свій штат на 12%. Крім того, компанія залучила до виробництва ще один завод, який виготовляє частину комплектуючих. В планах залучити до виробництва ще одне підприємство, оскільки А3tech найближчим часом планує випробувати на полігоні важку машину для розмінування MV-10 і після отримання сертифікату перейти до серійного виробництва. На машини такого типу вже зараз є замовники.

"Збирання та локалізація виробництва в Україні машин для розмінування прискорюють ремонт чи заміну деталей у разі підриву в полях. Крім того, це спрощує доступ до техніки операторам гуманітарного розмінування, яких у нас уже майже 40 і ще більше проходять сертифікацію", – пояснює переваги локалізації перед імпортом заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, легка машина для розмінування MV-4 на початку квітня пройшла випробування на полігоні на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем) та ділянці із густою рослинністю. Машина витримала серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

Довідка

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС.

В Україні триває розробка техніки для розмінування

Нагадаємо, наразі в Україні триває Акселераційна програма для українських підприємців, які мають інноваційні рішення у сфері гуманітарного розмінування. Розробники, які бажають взяти участь у буткемпі, мають змогу подати заявку на сторінці програми.

Зауважимо, перші дві машини для підготовки грунту до розмінування, розроблені та виготовлені харківськими виробниками та придбані на потреби саперів, вже працюють в полях.

Також нещодавно представлено дрон-міношукач, який використовує комбінацію теплових, гіперспектральних і магнітометричних датчиків для виявлення мін з невеликої висоти та передає інформацію саперам.

У лютому в Україні була представлена третя модель вітчизняної машини для розмінування, створена українською компанією efarm pro спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти. Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Додамо, що з початку 2024 року оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Протягом 2023 року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель, які були заплановані для першочергового обстеження та розмінування.

Зокрема, 12 березня 2024 року Кабінет міністрів схвалив процедуру, яка дозволяє фермерам компенсувати витрати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.