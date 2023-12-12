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Компания из Швейцарии поставит в Украину 60 машин для разминирования
К середине 2024 года в Украину поступят 60 машин для разминирования от швейцарской компании Global Clearance Solutions (GCS).
Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
"К середине 2024 года мы поставим в Украину шестьдесят платформ для разминирования, которые помогут создать безопасную среду, будут способствовать облегчению жизни гражданского населения и спасать жизни", - говорится в сообщении GCS.
Вместе с тем в ноябре в Украине открылся центр обслуживания беспилотных машин для разминирования Global Clearance Solutions. Его задачей является консультирование украинских специалистов и помощь по обслуживанию и ремонту машин для разминирования GCS-200, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом "Нибулон".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Заказ на машины для разминирования финансируют Министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий государственный банк развития (KFW DEG).
Напомним, в апреле 2023 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что производители из ряда стран отозвались на призыв Украины поставить машины для разминирования.
Уже в мае руководство GCS сообщило о намерениях в течение 2023 года поставить в Украину около 20 таких машин. Их должны использовать для очистки от мин и неразорванных боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
Помимо Швейцарии, машинами для разминирования Украине поможет и Словакия. Новая власть Словакии профинансирует изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozen IV. Уже в начале 2024 года данная техника должна заработать в Херсонской области.
По предварительным оценкам около 174 тыс. кв. км в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.