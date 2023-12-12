Компания из Швейцарии поставит в Украину 60 машин для разминирования

К середине 2024 года в Украину поступят 60 машин для разминирования от швейцарской компании Global Clearance Solutions (GCS).

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"К середине 2024 года мы поставим в Украину шестьдесят платформ для разминирования, которые помогут создать безопасную среду, будут способствовать облегчению жизни гражданского населения и спасать жизни", - говорится в сообщении GCS.

Вместе с тем в ноябре в Украине открылся центр обслуживания беспилотных машин для разминирования Global Clearance Solutions. Его задачей является консультирование украинских специалистов и помощь по обслуживанию и ремонту машин для разминирования GCS-200, первые из которых уже работают в Украине и используются, в частности, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и агрохолдингом "Нибулон".

Заказ на машины для разминирования финансируют Министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Немецкий государственный банк развития (KFW DEG).

Напомним, в апреле 2023 года министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что производители из ряда стран отозвались на призыв Украины поставить машины для разминирования.

Уже в мае руководство GCS сообщило о намерениях в течение 2023 года поставить в Украину около 20 таких машин. Их должны использовать для очистки от мин и неразорванных боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Помимо Швейцарии, машинами для разминирования Украине поможет и Словакия. Новая власть Словакии профинансирует изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozen IV. Уже в начале 2024 года данная техника должна заработать в Херсонской области.

По предварительным оценкам около 174 тыс. кв. км в Украине потенциально загрязнены взрывоопасными предметами.