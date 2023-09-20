В Украине планируют производить машины для разминирования по европейскому образцу

Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской компанией DOK-ING и словацкой Way Industries по организации в Украине процесса производства машин для механизированного разминирования.

Эта информация была объявлена во время брифинга в Military Media Center начальником управления противоминной деятельности Олегом Шуварским.

По его словам, основная цель этих переговоров - локализация производства машин MV-10, Bozena-4 и Bozena-5 в Украине. Данная техника уже успешно использовалась при разминировании украинских земель после деоккупации территорий.

Кроме того, Министерство обороны Украины вместе с Министерством экономики проводят процедуру сертификации отечественных образцов машин для механизированного разминирования, которые будут производиться на украинских предприятиях.

"В настоящее время это все еще находится в процессе. Сейчас есть много [украинских] производителей, которые пытаются изготовить машины механизированного разминирования, но они не отвечают требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертв среди гражданского населения", - отметил Олег Шуварский. .

Он добавил, что в настоящее время первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, но в настоящее время эксплуатируется лишь немногим более 20 механизированных комплексов.

Заметим, Украина – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии. Сколько нужно денег и времени на разминирование и восстановление земель после оккупации и обстрелов россиян, рассказывает Delo.ua.

Для разминирования территорий, где проходили боевые действия, требуется около 5-6 лет (без учета Луганска, Донецка и Крыма). К тому же сейчас саперы не слишком активно работают в акваториях, а это очень сложная работа, которая может занять до 10 лет.