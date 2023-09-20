В Україні планують виробляти машини для розмінування за європейським зразком

Міністерство оборони України веде переговори з хорватською компанією DOK-ING та словацькою Way Industries щодо організації в Україні процесу виробництва машин для механізованого розмінування.

Цю інформацію було оголошено під час брифінгу в Military Media Center начальником управління протимінної діяльності Олегом Шуварським.

За його словами, основною метою цих переговорів є локалізація виробництва машин MV-10, Bozena-4 та Bozena-5 в Україні. Дана техніка вже успішно використовувалися при розмінуванні українських земель після деокупації територій.

Окрім цього, Міністерство оборони України разом з Міністерством економіки проводять процедуру сертифікації вітчизняних зразків машин для механізованого розмінування, які будуть вироблятися на українських підприємствах.

"На даний час це все ще знаходиться в процесі. Наразі є багато [українських] виробників, які пробують виготовити машини механізованого розмінування, але вони не відповідають вимогам безпеки, що призводить до порушення правил безпеки і жертв серед цивільного населення", - зазначив Олег Шуварський.

Він додав, що наразі першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини, але наразі експлуатується лише трохи більше 20 механізованих комплексів.

Зауважимо, Україна - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. Скільки потрібно грошей і часу для розмінування та відновлення земель після окупації та обстрілів росіян, розповідає Delo.ua.

Для розмінування територій, де проходили бойові дії, потрібно приблизно 5-6 років (без урахування Луганска, Донецька та Криму). До того ж на той момент сапери не надто активно працюють в акваторіях, а це дуже складна робота, яка може тривати до 10 років.