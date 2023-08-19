Зеленський у Швеції обговорить можливість виробництва в Україні БМП CV-90

19 серпня президент України Володимир Зеленський під час візиту у Швецію провів переговори із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Вони обговорили оборонну співпрацю та можливість надання Україні шведських бойових машини піхоти CV-90.

Про це Зеленський повідомив у Тelegram.

За його словами, українські воїни вже ефективно використовують їх на передовій, тому є можливість того, що CV-90 вироблятимуться в Україні.

"Широкий порядок денний, але топ-пріоритет – оборонна співпраця, зокрема потужні шведські CV-90. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", - написав Зеленський.

За його словами, наразі головний пріоритет для України – це зміцнення бойової готовності українських військ на землі та в повітрі, сприяння розвитку взаємовигідної співпраці, особливо в області оборонно-промислового комплексу, активізація європейської інтеграції України, а також спільне забезпечення безпеки в євроатлантичному регіоні.

Він зазначив, що Україна повністю підтримує Швецію в її зусиллях досягнути членства у НАТО.

Зеленський додав, що окрім зустрічі з премʼєр-міністром Крістерссоном, у рамках візиту планується проведення переговорів з королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Українська армія буде підсилена одними з найсучасніших БМП CV-90, які є на озброєнні низки держав-членів НАТО. Військова допомога надійде від Швеції.

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