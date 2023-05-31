Швеція надає Україні броньовані машини CV-90

Українська армія буде підсилена одними з найсучасніших БМП CV-90, які є на озброєнні низки держав-членів НАТО. Військова допомога надійде від Швеції.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві повідомили, що українські екіпажі вже завершують навчання на даній техніці.

Уряд Швеції також працює над постачанням Україні систем Archer і танків, щоб використовувати цю зрою разом і збільшити силу армії.

Як пише "Військовий кур'єр", БМП Combat Vehicle 90 – це бойові машини піхоти, розроблених у середині 1980-х – на початку 1990-х років.

БМП має підвищену прохідність у снігу та трясовині. Вона здатна розганятися 70 км/год по шосе, їхати під нахилом у 30 градусів, перескакувати рови і долати у брід водойми завглибшки 1,4 м.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін перебуваючи з офіційним візитом в Україні повідомили, що українським пілотам дозволять практикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.