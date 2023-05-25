Швеція дозволить українським пілотам тренуватися на винищувачах Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон і міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін перебуваючи з офіційним візитом в Україні повідомили, що українським пілотам дозволять практикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

За словами Пола Йонсона, під керівництвом досвідчених людей, які вже раніше навчали українських пілотів, ті зможуть попрактикуватися на симуляторах, а потім випробувати JAS 39 Gripen, пише TV4.

Йонсон підкреслив, що обидві країни повинні ще узгодити кілька рішень до початку тренувань, але навчання можна розглядати як перший крок до придбання Україною винищувача.

Попри це, ймовірність того, що шведські літаки будуть використані у війні в Україні, сьогодні дуже малою. Міністр оборони наголошує, що шість дивізій, які має Швеція, повинні залишитися в країні.

"Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, наразі позичати якісь літаки Україні неактуально", – сказав він.

Уряд України неодноразово звертався за допомогою винищувачами до низки країн, у тому числі до Швеції. Ще влітку минулого року надходили запити, а вже в лютому цього року Резніков виявив бажання отримати доступ до JAS 39 Gripen.

Великою перевагою JAS 39 Gripen є те, що шведські літаки дешевші за інші винищувачі і вважаються легкими для навчання.

Нагадаємо, у березні парламент Швеції дозволив місцевому уряду безоплатно передати Україні військову техніку на суму до 6,2 мільярда крон (нині це близько 550 мільйонів євро, або 22,2 мільярда гривень). Це вісім самохідних артилерійських установок Archer.