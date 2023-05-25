Швеция позволит украинским пилотам тренироваться на истребителях Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр гражданской обороны Карл Оскар Болин, находясь с официальным визитом в Украине, сообщили, что украинским пилотам позволят практиковаться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

По словам Пола Йонсона, под руководством опытных людей, уже ранее обучавших украинских пилотов, те смогут попрактиковаться на симуляторах, а затем испытать JAS 39 Gripen, пишет TV4.

Он подчеркнул, что обе страны должны еще согласовать несколько решений до начала тренировок, но обучение можно рассматривать как первый шаг к приобретению Украиной истребителя.

Несмотря на это, вероятность того, что шведские самолеты будут использованы в войне в Украине, сегодня очень мала. Министр обороны отмечает, что шесть дивизий, которыми располагает Швеция, должны остаться в стране.

"Самолеты, которые есть в Швеции, нужны для нашей собственной национальной обороны, сейчас занимать какие-то самолеты Украины неактуально", - сказал он.

Правительство Украины неоднократно обращалось за помощью истребителями в ряд стран, в том числе в Швецию. Еще летом прошлого года поступали запросы, а уже в феврале этого года Резников изъявил желание получить доступ к JAS 39 Gripen.

Большим преимуществом JAS 39 Gripen является то, что шведские самолеты дешевле других истребителей и считаются легкими для обучения.

Напомним, в марте парламент Швеции разрешил местному правительству безвозмездно передать Украине военную технику на сумму до 6,2 миллиарда крон (в настоящее время это около 550 миллионов евро или 22,2 миллиарда гривен). Это восемь самоходных артиллерийских установок Archer.