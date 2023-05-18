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Перед контрнаступом. Кілька тисяч українських військових таємно тренувалися у Швеції, – ЗМІ

Український військовий, ЗСУ
Український військовий. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українська бригада пройшла навчання у Швеції перед майбутнім контрнаступом. Про це повідомляє The Times і підтверджує SVT.

За даними ЗМІ, до практики були залучені від трьох до пʼяти тисяч українських військових. Бригада може стати одним із найпотужніших наступальних підрозділів України.

Імовірно, військові навчалися користуватися танком Leopard, шведською бойовими машиною CV-90 й шведською артилерійською системою Archer.

Як зазначає SVT, Збройні сили Швеції не підтвердили й не спростували інформацію, вказавши, що не коментують це.

Автор:
Артем Ющенко