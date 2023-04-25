Поставка машин для разминирования: в Минэкономики сообщили об отклике ряда производителей на призыв Украины

Производители из ряда стран откликнулись на призыв Украины поставить машины для разминирования. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Украине нужны машины для разминирования. На сегодняшний день на наш призыв откликнулись ведущие производители такого оборудования из ряда стран", – высказалась чиновница.

При этом она сказала о необходимости оперативно разработать и предложить механизмы сотрудничества с этими производителями. Речь идет о разных вариантах, в частности, с участием международных доноров.

"Главное – мы должны получить технику и привлечь ее к работе как можно быстрее", – сказала Свириденко.

Напомним, что российская агрессия против Украины привела к большому количеству заминированных территорий. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о нужде Украины в международной помощи в разминировании территорий. С соответствующей просьбой он обратился к министрам сельского хозяйства стран G7.