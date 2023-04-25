Поставка машин для розмінування: у Мінекономіки повідомили про відгук низки виробників на заклик України

Виробники з низки країн відгукнулися на заклик України поставити машини для розмінування. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Україні потрібні машини для розмінування. На сьогодні на наш заклик відгукнулися провідні виробники такого обладнання з низки країн", – висловилася чиновниця.

При цьому вона сказала про необхідність оперативно опрацювати та запропонувати механізми співробітництва з цими виробниками. Ідеться про різні варіанти, зокрема, за участю міжнародних донорів.

"Головне – ми повинні отримати техніку та залучити її до роботи якнайшвидше", – сказала Свириденко.

Нагадаємо, що російська агресія проти України призвела до великої кількості замінованих територій. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Україні знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про потребу України в міжнародній допомозі у розмінуванні територій. Із відповідним проханням він звернувся до міністрів сільського господарства країн G7.